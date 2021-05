Era il 24 aprile quando Can Yaman, dopo aver sospeso il suo account Instagram per qualche tempo, tornava sui social per pubblicare uno scatto. Da allora il silenzio, almeno fino al 21 maggio, quando l'attore turco ha postato una nuova foto che ha mandato in delirio le sue follower. Di spalle, con i muscoli del braccio in bella vista, Can si è mostrato mentre guidava la sua auto. I commenti ricevuto sono stati tutti più che positivi: le fan attendevano da tempo di poter rivedere il loro beniamino, ma è stato impossibile non notare che al fianco di Yaman non ci fosse Diletta Leotta.

Le fan in delirio per il post di Can

"Felicissimi di rivederti", "Eccoti finalmente", "Manchi come l'aria", "Fatti vivo più spesso", questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sotto l'ultimo post social di Yaman. Le numerosissime fan della stella di DayDreamer hanno veramente apprezzato il nuovo scatto di Can su Instagram. Una foto semplice che ha segnato il ritorno di Can sui social, dopo diversi giorni di assoluto silenzio. L'attore non ha pubblicato neanche storie nell'ultimo periodo, cosa che ha destato nelle sue sostenitrici un po' di preoccupazione.

In molti hanno ricondotto l'assenza dal mondo del web di Can a un allontanamento da Diletta Leotta, ma in realtà le cose tra i due sembrano andare nel migliore dei modi.

Infatti, qualche giorno fa, Yaman è apparso di sfuggita in una storia su Instagram del volto di Dazn e la ha rubato un bacio. Non si sa a cosa sia dovuta la loro scelta di non apparire più insieme sui social. Sono stati tanti i Gossip che gli hanno visti coinvolti: dal presunto tradimento di Diletta con il figlio del padrone della Roma, prontamente smentito, passando per il discusso sfogo social di Leotta, per terminare con le nuove voci di una relazione costruita a tavolino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La coppia, però, sembra andare avanti noncurante delle malelingue.

Il fisico di Yaman non passa inosservato alle utenti del web

In attesa di vedere il finale di DayDreamer, in onda il prossimo 28 maggio, e l'inizio della nuova serie Mr Wrong - Lezioni d'Amore, che vedrà ancora una volta Can protagonista, le sue fan possono lustrarsi gli occhi con la fisicità prorompente dell'attore, che non passa inosservata neanche quando è seduto in auto.

D'altra parte i duri allenamenti a cui Yaman si sta sottoponendo per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan stanno dando i loro frutti. La speranza di chi sostiene anche a distanza l'attore nato a Istanbul è che da ora in poi non passino più tanti giorni prima di rivederlo su Instagram.