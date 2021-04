Can Yaman è tornato attivo su Instagram: dopo giorni di silenzio l'attore protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha aggiornato il suo account pubblicando un selfie. Una foto semplicissima è stata sufficiente a far esultare le numerose sostenitrici dell'attore che non aspettavano altro che poter rivedere il loro beniamino. Can ha riattivato, dopo un misterioso silenzio durato qualche giorno, il suo account e non manca nessuna foto rispetto a quelle postate in precedenza. Anche quelle con Diletta Leotta sono riapparse come a confermare che tra i due regna la pace.

L'attore turco di nuovo attivo sui social

Sono più di 8 milioni i seguaci di Can su Instagram: dopo essere rimasti "orfani" per qualche giorno degli scatti e delle storie dell'attore, adesso i follower possono tornare a gioire. Yaman più di una settimana fa ha improvvisamente disattivato il suo account Instagram. Nessuna spiegazione in merito se non quella di Diletta Leotta, la quale, durante la consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia, ha affermato che era una scelta legata unicamente al business del turco.

Immediatamente si è diffusa la voce che la scelta dell'attore fosse legata alla volontà di sfuggire alle critiche per la fine della sua storia d'amore con la giornalista di DAZN, dopo i pettegolezzi che volevano saltato il matrimonio tra i due.

Anche in questo caso, però, Leotta ha smentito affermando che l'amore con Can proseguiva a gonfie vele. In realtà, la crisi di coppia è stata annunciata a gran voce da autorevoli giornali che si occupano di Gossip, ma poi qualcosa è cambiato nuovamente. Qualche giorno fa, infatti, Yaman ha riattivato il suo profilo Instagram e in concomitanza è stato riavvistato con la bella Diletta, dopo giorni di lontananza.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Fan al settimo cielo per il ritorno su Ig di Can

Adesso, vi è un ulteriore aggiornamento in questa intricata situazione: Can ha pubblicato un nuovo scatto che lo vede protagonista ma che non ha alcun messaggio di accompagnamento. Felpa con tanto di cappuccio sul capo, occhiali da sole e sorriso appena pronunciato: un semplice selfie è stato sufficiente a far esultare le follower.

"Bentornato", "Ci sei mancato": questi sono i messaggi più ricorrenti che si possono trovare sotto lo scatto postato dall'attore.

In attesa di vederlo nei panni di Ozgur Atasoy, protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'Amore, la nuova soap che debutterà a breve su Canale 5, alle sostenitrici di Yaman non rimane che attendere il prossimo passo che farà l'attore. Diletta sarà ancora al fianco di Can nelle prossime foto smentendo definitivamente la crisi o i due giovani decideranno di annunciare la rottura? La risposta, a questo punto, potranno fornirla solo i diretti interessati.