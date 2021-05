Se la soap DayDreamer - Le ali del sogni giungerà al termine venerdì 28 maggio, ben due serie ambientate in Turchia troveranno posto nel palinsesto di Canale 5. Come annunciato dallo spot che Mediaset ha diffuso nelle ultime ore, Mr Wrong - Lezioni d'Amore e Love is in the air debutteranno nella stessa giornata. Il giorno fissato per conoscere i nuovi personaggi che animeranno l'estate 2021 è lunedì 31 maggio, a partire dalle 14:45 dopo Beautiful ed Una Vita.

Mr Wrong parte alle 14:45 con protagonisti Ezgi e Ozgur

Giunte al lieto fine le avventure di Can e Sanem, le telespettatrici di Canale 5 non faranno in tempo a sentirsi "orfane" di Can Yaman e degli affascinanti attori turchi perché lunedì 31 maggio inizieranno due soap che promettono molto bene.

Yaman e Ozge Gurel giungeranno puntuali alle 14:45 con due nuovi personaggi. Ezgi, una ragazza alla ricerca del grande amore ma con molte delusioni alle spalle, e Ozgur, un ristoratore casanova , sono pronti a conquistare il cuore delle fan.

L'incontro tra i due protagonisti sarà inizialmente conflittuale ma ben presto le loro diversità si coniugheranno fino a sfociare in una grande amore. Tra momenti romantici e difficoltà da superare, Ezgi e Ozgur saranno capaci di catturare l'attenzione del pubblico come hanno saputo fare Ferit e Nazli in Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore? Per conoscere la risposta mancano poco meno di due settimane. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni trapelate dai palinsesti, Mr Wrong potrebbe occupare anche alcune prime serate, segno che Mediaset crede molto nella soap.

Eda e Serkan debuttano alle 15:30 con Love is in the air

Ma non è finita qui. Subito dopo Mr Wong, sempre il 31 maggio partirà anche un'altra serie per cui c'è molta attesa. Alle 15.30 verrà trasmessa la prima puntata di Love is in the air, che vedrà protagonisti Hande Ercel, nei panni della fiorista ed aspirante architetto paesaggista Eda, e Karem Bursin che interpreterà il businessman Serkan.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche in questo caso, il primo incontro tra i due può essere definito come uno scontro vero e proprio ma come in tutte le serie romantiche che si rispettino, i contrasti cederanno presto il posto alla complicità.

Ritenendo Serkan responsabile della perdita della sua borsa di studio, Eda si troverà costretta per terminare i suoi studi a cedere ad un accordo proposto proprio da Serkan.

La fiorista dovrà fingersi fidanzata dell'uomo d'affari per far ingelosire l'ex fidanzata di quest'ultimo. Le premesse sono scoppiettanti: Serkan si renderà presto conto che il suo interesse per l'ex scemerà in favore della dolce quanto caparbia Eda. E anche la giovane corrisponderà il sentimento ma le peripezie che la coppia dovrà affrontare non saranno poche. Insomma, i telespettatori potranno vivere un'estate all'insegna dei grandi sentimenti.