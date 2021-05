Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Quella più importante riguarderà la programmazione della soap con Can Yaman, dato che da questa settimana l'orario di messa in onda si allungherà (per la gioia dei numerosissimi fan che attendono di vedere il finale). Per la coppia Can-Sanem, invece, ci saranno dei nuovi passi avanti che faranno ben sperare per il loro futuro insieme.

Anticipazioni DayDreamer 17-21 maggio: cambio programmazione su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione delle nuove puntate di DayDreamer dal 17 al 21 maggio 2021, rivelano che la soap comincerà ad andare in onda alle ore 16:30 su Canale 5, subito dopo la striscia del daytime dell'Isola dei famosi condotta da Massimiliano Rosolino.

In questo modo, quindi, l'appuntamento con la serie turca che vede protagonista Can Yaman si allungherà di circa 15 minuti rispetto all'orario attuale, dato che la chiusura quotidiana è prevista sempre alle 17:15 circa, quando poi la linea passerà al talk show Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso in diretta televisiva.

I colpi di scena non si faranno attendere nel corso delle prossime puntate di DayDreamer trasmesse dal 17 al 21 maggio in tv: le anticipazioni ufficiali rivelano che tra Can e Sanem ci saranno dei nuovi tentativi di riappacificazione e questa volta sarà il fotografo a prendere in mano le redini della situazione.

Can e Sanem passano la notte insieme

Can e Sanem, infatti, approderanno su un'isola deserta dove il giovane Divit approfitterà della situazione per trascorrere del tempo in compagnia di Aydin.

Così, per evitare che vadano via subito, il fotografo fingerà che la sua moto d'acqua ha avuto un incidente e quindi saranno costretti a trascorrere la notte assieme.

Tra Can e Sanem sembrerà tornare di nuovo l'alchimia e l'armonia di un tempo: i due passeranno la notte sotto il cielo stellato, proprio come era accaduto già ai vecchi tempi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

E, questa volta, sembrerà proprio che i ricordi cominceranno a fare capolino nella mente del fotografo.

Sanem affronta i problemi sul lavoro: trame DayDreamer al 21 maggio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle prossime puntate di DayDreamer in onda fino al 21 maggio 2021, rivelano che Sanem si ritroverà a dover fare i conti anche con dei problemi sul lavoro.

La campagna legata alle creme subirà una battuta d'arresto e sarà ostacolata da una concorrenza sempre più forte. Tale situazione finirà per creare delle tensioni all'interno dell'agenzia stessa. Per fortuna, però, sarà il giovane Divit ad avere un'idea geniale per riuscire a portare a termine la campagna.