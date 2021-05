Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da lunedì 10 maggio, con un nuovo ciclo di appuntamenti. Grande attesa in primis per la puntata dedicata alla scelta finale della tronista Samantha: dopo un lungo percorso fatto in trasmissione, dovrà fare la sua scelta finale tra i corteggiatori Alessio e Bohdan, giunti al rush conclusivo di questo percorso.

Anticipazioni Uomini e donne del 10 maggio: in onda la scelta di Samantha

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Uomini e donne, in onda lunedì 10 maggio, rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda della registrazione dedicata alla scelta finale di Samantha.

Dopo aver portato avanti un percorso durato diversi mesi, per la tronista in carica giungerà il momento di salutare il pubblico e gli spettatori da casa e lo farà annunciando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro insieme, fuori dal contesto televisivo della trasmissione di Maria De Filippi.

Le anticipazioni sulla scelta finale di Samantha rivelano che, durante la registrazione, il primo a essere entrato in studio è stato Alessio.

Il pubblico e gli opinionisti credevano che la tronista non avesse scelto lui, visto che solitamente il corteggiatore scelto entra in studio per secondo e invece Samantha ha scelto di scompigliare le carte in tavola.

Samantha lascia Uomini e donne con Alessio che dice 'sì'

Nel momento in cui Alessio si è accomodato in studio, la tronista gli ha confessato di essersi innamorata di lui, rivelandogli così la sua intenzione di voler costruire qualcosa di bello e duraturo con lui al di fuori del contesto televisivo.

Una dichiarazione d'amore inaspettata per Alessio che, tuttavia, non ha saputo dire no alla tronista e così alla fine i due si sono lasciati trasportare dalle emozioni e si sono concessi il loro primo bacio da fidanzati ufficialmente sulle note di un brano di Sangiovanni, protagonista della ventesima edizione di Amici.

L'incontro tra Samantha e la 'non scelta' Bohdan: anticipazioni U&D del 10 maggio

Subito dopo il momento della scelta, Maria De Filippi ha ricordato a Samantha di parlare con Bohdan, il corteggiatore che è stato rifiutato.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne del 10 maggio rivelano che Samantha ha scelto di parlare con Bohdan senza far uscire dallo studio Alessio.

La tronista ha affrontato il corteggiatore rifiutato, dicendogli che in fin dei conti, in queste settimane ha capito che lui non ci teneva davvero a lei.

Il ragazzo è rimasto pochissimi minuti in studio, dopodiché è andato via lasciando la nuova coppia viversi le loro emozioni.