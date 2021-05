Cambio programmazione in arrivo per la soap turca DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. La serie che narra le avventure della coppia composta da Can e Sanem si sta avvicinando verso il gran finale di questa stagione, attesissimo dal pubblico di Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che a partire dal prossimo lunedì 17 maggio 2021, i fan della serie potranno essere contenti di seguire DayDreamer per qualche minuto in più, dato che gli episodi andranno in onda in anticipo nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Cambio programmazione per DayDreamer, la soap turca con Can Yaman

Nel dettaglio, le anticipazioni su DayDreamer rivelano che dal prossimo lunedì 17 maggio ci sarà un cambio palinsesto legato all'orario di messa in onda iniziale su Canale 5.

Complice la fine di Amici 20, che chiuderà ufficialmente i battenti sabato 15 maggio con la messa in onda della finalissima in diretta televisiva, il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset rimarrà sprovvisto del daytime del talent show condotto da Maria De Filippi.

E così, subito dopo Uomini e donne, a partire dalle 16:10 andrà in onda la striscia quotidiana dell'Isola dei famosi 2021 condotta da Massimiliano Rosolino e poi, a seguire, dalle 16:30 ci sarà spazio già per i nuovi episodi di DayDreamer.

Da lunedì 17 maggio, DayDreamer anticipa alle 16:30

In questo modo, quindi, la soap con Can Yaman durerà di più, dato che attualmente l'orario di inizio oscilla tra le 16:42 e le 16.45.

Dal prossimo lunedì 17 maggio, l'orario di inizio di DayDreamer su Canale 5 verrà anticipato di circa quindici minuti rispetto all'orario attuale e terminerà sempre alle 17:10 circa, quando poi la linea passerà a Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

In questo modo, quindi, verrà "affrettata" anche la corsa in vista della messa in onda delle puntate conclusive della soap turca che, in questi mesi di programmazione, ha registrato dei risultati d'ascolto molto positivi, con una media di oltre 2 milioni al giorno e uno share che oscilla tra il 18 e il 20%.

Proprio per questo motivo che Mediaset, per questa nuova stagione televisiva estiva 2021, ha deciso di continuare a fare affidamento su due serie turche.

Dopo DayDreamer arrivano Mr. Wrong e Love is in the air: da giugno su Canale 5

Su Canale 5, infatti, arriverà a breve la serie Mr. Wrong - Lezioni d'amore con protagonista sempre Can Yaman e destinata alla prima serata del venerdì.

E poi ancora in daytime, a partire dal mese di giugno, sarà la volta di Love is in the air, una nuova soap che ha già conquistato il pubblico spagnolo e che si appresta a sbarcare anche in Italia.