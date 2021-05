Il Cantante Sangiovanni ha conquistato la maglia della finale di Amici di Maria De Filippi nella puntata andata in onda sabato 8 maggio. L'allievo ha quindi ringraziato tutti pronunciando delle emozionanti parole: "Qui per la prima volta mi sono sentito compreso'. In finale con lui, anche Deddy, Giulia, Aka7even e Alessandro.

Sangiovanni conquista la finale ad Amici 20

Sangiovanni è riuscito a raggiungere l'obbiettivo conquistando la finale della ventesima edizione di Amici. Favorito sin dall'inizio, l'allievo è riuscito ancora una volta a convincere la giuria che gli ha permesso di indossare la felpa color oro della finalissima, in programma sabato 15 maggio.

A colpire il pubblico, anche le parole del 18enne pronunciate appena scoperto di essere approdato in finale. Il giovane ha ammesso di aver trovato la sua identità proprio ad Amici 20 dopo essersi sempre sentito inadeguato.

Sangiovanni in finale, lui dichiara: 'Qui per la prima volta mi sono sentito compreso'

Nel dettaglio, Sangiovanni ha spiegato che per lui la finale non rappresenta solo la finale di un programma tv ma qualcosa di più. "Significa aver trovato il mio posto nel mondo" ha infatti confessato il cantante che ha rivelato di essersi sempre sentito inadatto a qualsiasi contesto, almeno sino ad ora. "Devo ringraziare tutti" ha ancora aggiunto Sangio, che ha proseguito dicendo: "Qui per la prima volta mi sono sentito compreso".

In finale con lui, anche la fidanzata Giulia Stabile. Un amore il loro, nato proprio all'interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi e che tanto sta appassionando i fan del programma.

La finale di Amici 20 in onda in diretta il 15 maggio

Non è passata inosservata la commozione di Sangiovanni nel momento in cui Giulia ha scoperto di essere una delle cinque finaliste.

Il giovane cantante infatti, ha abbracciato la fidanzatina scoppiando in lacrime. Tra i finalisti di questa ventesima edizione, anche Aka7even, Alessandro e Deddy. La finale andrà in onda sabato 15 maggio in prima serata su Canale 5 e, diversamente dalle altre puntate, verrà trasmessa in diretta. In questo modo, sarà il pubblico da casa, a decretare il vincitore di Amici 20 tramite il tele voto.

Per quanto riguarda il meccanismo delle sfide, non si sa ancora nulla e Maria De Filippi potrebbe dare qualche spiegazione in merito nel corso dei day time di questa settimana. Come nelle edizioni precedenti, certo è che vi saranno diversi premi in palio. Oltre al premio per il vincitore assoluto, anche quelli relativi al circuito danza e canto. Non mancherà neppure il premio Tim che, secondo alle indiscrezioni, dovrebbe andare a Giulia Stabile.