Giunge al termine la favola d'amore di Can e Sanem, i protagonisti della serie turca DayDreamer - Le ali del sogno. Dopo aver fatto compagnia al pubblico di Canale 5 per un'intera stagione televisiva, per la coppia è giunto il momento di salutare il pubblico italiano.

Secondo quanto raccolto in anteprima da Blasting News, la soap chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo venerdì 28 maggio, con la messa in onda in daytime dell'ultima puntata di sempre, durante la quale ci sarà l'atteso lieto fine per Can e la sua amata Sanem Aydin.

Il 28 maggio su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata di DayDreamer

Nel dettaglio, le anticipazioni ufficiali sulla programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che nella settimana dal 24 al 28 maggio andranno in onda gli ultimi episodi di sempre in daytime.

L'appuntamento è fissato dal lunedì al venerdì alle ore ore 16:30, in anticipo quindi rispetto all'orario attuale, dato che in quella settimana su Canale 5 non ci sarà più l'appuntamento con il daytime di Amici 20 e di conseguenza la serie con Can Yaman e Demet Ozdemir, acquisterà 10 minuti in più in palinsesto di ogni giorno.

L'ultima puntata si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di colpi di scena per i due giovani protagonisti di DayDreamer, i quali riusciranno a far trionfare il loro amore.

Trionfa l'amore tra Can e la Aydin

Le anticipazioni ufficiali relative agli ultimi appuntamenti con la serie turca in onda su Canale 5, infatti, raccontano che dopo la crisi di Sanem, la quale deciderà di gettare la spugna nei confronti del fotografo e di "arrendersi", dato il suo vuoto di memoria, ci sarà un colpo di scena inaspettato.

Can, infatti, nel momento in cui si renderà conto che sta per perdere definitivamente la sua amata, deciderà di correre ai ripari e lo farà provando a bloccare la partenza di Sanem, che nel frattempo ha scelto di lasciare la Turchia per trasferirsi all'estero e iniziare una nuova vita senza il fotografo.

Anticipazioni DayDreamer ultima puntata: Can e Sanem sposi e genitori

Gli spoiler dell'ultima puntata di DayDreamer rivelano che Can riuscirà a fermare la sua amata e le confesserà di essersi nuovamente innamorato di lei. Ha capito, infatti, che la sua vita non ha senso senza Sanem al suo fianco.

Dopo tale dichiarazione d'amore ci sarà un salto temporale: verrà infatti mostrato il matrimonio tra Can e Sanem: i due, infatti, convoleranno a nozze e poi partiranno per il loro viaggio di nozze.

Infine, un ulteriore salto temporale mostrerà la nuova vita della coppia. Le anticipazioni sull'ultima puntata di DayDreamer rivelano che Can e Sanem diventeranno anche genitori di ben tre gemelli e vivranno sereni il loro amore.