Mr Wrong e Love is in the air sono le due nuove soap che si apprestano a sbarcare nel daytime estivo di Canale 5. Dopo il grande successo di DayDreamer con Can Yaman, che chiuderà i battenti il prossimo 28 maggio, Mediaset ha scelto di continuare a puntare sue due prodotti turchi che si apprestano a far breccia nel cuore degli spettatori. Le due nuove soap debutteranno il prossimo lunedì 31 maggio in daytime e andranno ad occupare la fascia oraria che, per tutta la stagione televisiva, è stata nelle mani di Uomini e donne di Maria De Filippi e dei daytime dei vari reality show di Canale 5.

La programmazione estiva di Canale 5 tra Love is in the air e Mr Wrong

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la nuova programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset partirà ufficialmente il prossimo 31 maggio, giorno in cui la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi andrà in ferie così come Pomeriggio 5, il talk show quotidiano condotto da Barbara d'Urso.

Da quel momento in poi, il palinsesto di Canale 5 sarà caratterizzato alle 13:40 dalla messa in onda di Beautiful, a seguire ci sarà l'appuntamento con Una Vita e poi dalle 14:45 spazio alle nuove soap di importazione turca.

Alle ore 14:45 debutterà Mr Wrong, la nuova serie con Can Yaman (titolo originario: Bay Yanlis) dove questa volta l'attore turco vestirà i panni di un dongiovanni che farà perdere la testa ad una giovane donzella.

Can Yaman protagonista di Mr Wrong: dal 31 maggio su Canale 5

L'appuntamento con questa nuova serie, però, non è destinato solo al daytime: al momento, infatti, sono previsti degli appuntamenti anche in prima serata a partire da lunedì 14 giugno, ma tutto dipenderà anche dal responso auditel delle prossime settimane.

In Turchia, infatti, Mr Wrong non ha ottenuto il successo sperato dal punto di vista auditel e la serie è stata chiusa in anticipo rispetto al previsto.

In Italia, però, Mediaset fa affidamento sul grande successo e sulla popolarità di cui gode in questo momento Can Yaman, considerato l'attore del momento, amatissimo dalle fan.

Love is in the air: la soap andrà in onda alle 15:30

Terminato l'episodio quotidiano con Mr Wrong, alle ore 15:30 sarà la volta di Love is in the air, la soap turca che ha stregato e conquistato il pubblico europeo e che si appresta a bissare il successo anche su Canale 5.

La soap racconta le vicende della giovane Eda, studentesse di Architettura che si vedrà costretta a rinunciare ai suoi sogni nel momento in cui l'azienda guidata dall'affascinante Serkan le negherà un'importante borsa di studio.

Al termine di Love is in the air, intorno alle 16:40 circa, è prevista la messa in onda un film-tv sentimentale, che andrà a prendere il posto di Pomeriggio 5 e sfiderà La vita in diretta, trasmessa su Rai 1 anche durante l'estate.