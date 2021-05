La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno (Erkenci Kuş) prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Nel corso dell’episodio che i telespettatori italiani avranno modo di seguire sul piccolo schermo giovedì 6 maggio 2021 a partire dalle 16:45 circa fino alle 17:10, i due protagonisti assoluti Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) litigheranno non appena rimarranno bloccati nel traffico.

Il fotografo e la scrittrice si faranno scappare un lavoro importante per la Fikri Harika. In particolare Nasim rinuncerà all’incarico dato dall'agenzia per la campagna pubblicitaria del regista Arthur Capello, che in realtà non esiste.

DayDreamer, anticipazioni del 6 maggio: Sanem arriva prima di Can all’ufficio del signor Nasim

Le anticipazioni sulla puntata della serie televisiva che verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 6 maggio 2021, dicono che Can e Sanem discuteranno mentre si troveranno insieme in automobile per partecipare a una riunione di lavoro.

Dopo aver avuto l’ennesimo battibecco a causa di una questione banale, ovvero sulla migliore strada da percorrere per raggiungere il prima possibile la meta, la scrittrice e il fotografo decideranno di procedere separatamente.

Sanem dopo essere riuscita ad aggirare il traffico sarà la prima a mettere piede nell’ufficio del signor Nasim, anche grazie a un motociclista, dimostrando che il suo fidanzato avrebbe dovuto seguire il suo consiglio per non arrivare in ritardo, cioè quello di passare per la costa.

Sanem e Can non riescono a convincere Nasim a lavorare con l’inesistente regista Arthur Capello

Non appena giungerà a destinazione con il proprio stratagemma, Sanem riceverà subito la telefonata di Can che le chiederà di intrattenere Nasim sino al suo arrivo. Non appena quest’ultimo le chiederà del regista straniero, la scrittrice cercherà di non farlo rinunciare al progetto.

Purtroppo né Sanem né Can riusciranno a convincere il loro cliente a lavorare con l’inesistente regista Arthur Capello, frutto dell’immaginazione di Leyla (Öznur Serçeler) per non far fallire l’importante affare. Nonostante tutti gli sforzi della talentuosa scrittrice, quindi Asim sarà irremovibile sulla propria scelta, anche quando la stessa gli dirà che Arthur vuole un’esorbitante cifra di denaro per dirigere la pubblicità.

Riusciranno Sanem e Can a far cambiare idea al signor Nasim, dopo che non gli rimarrà altro che tornare in agenzia delusi? L’unica soluzione sarà quella di trovare un attore che abbia le caratteristiche del fantomatico Arthur Capello.