Prosegue la corsa del serale di Amici 20, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che si avvia verso il gran finale. Le anticipazioni rivelano che quella di sabato 8 maggio sarà l'ottava e penultima puntata di questa edizione e i colpi di scena non mancheranno. Anche questa volta, il talent show di Canale 5 verrà registrato in anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5 e potrebbero esserci anche più eliminazioni definitive.

Serale Amici 20 ottava puntata: la registrazione prevista il 6 maggio

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la registrazione dell'ottava puntata del serale di Amici 20 è in programma per questo giovedì 6 maggio.

Come è già successo le scorse settimane, gli allievi che sono rimasti in gara, ritorneranno in studio nel pomeriggio per registrare la semifinale di questa ventesima edizione, coronata da risultati d'ascolto a dir poco record.

La messa in onda dell'ottava puntata di Amici 20 è confermata sempre per sabato 8 maggio, a partire dalle 21:30 circa in prime time su Canale 5.

La semifinale di Amici 20 sarà registrata: solo la finale andrà in diretta tv

E così, anche la semifinale, che porterà alla proclamazione del finalisti ufficiali di quest'anno verrà registrata. Al momento, infatti, è confermata la messa in onda in diretta tv soltanto della finalissima di Amici.

L'ultima puntata di questa edizione del talent show è in programma sabato 15 maggio e porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno, che si porterà a casa il titolo di trionfatore ma anche il premio messo in palio dalla produzione, che sarebbe del valore di 150 mila euro.

In vista della finalissima, inoltre, tornerà ad essere attivo anche il televoto per il pubblico da casa che avrà il compito di eleggere il proprio preferito in assoluto tra coloro che sono arrivati al rush finale e in questo modo eleggere il trionfatore.

Possibile doppia eliminazione al termine dell'ottava puntata di Amici 20

Tornando, invece, alla registrazione dell'ottava puntata di Amici 20 in programma questo giovedì 6 maggio 2021, non si esclude che possano essere due i concorrenti a dover dire addio per sempre allo show.

Al termine della settima puntata, che andrà in onda questo sabato 1° maggio in tv, c'è stata una sola eliminazione definitiva dal talent show di Maria De Filippi.

In gara, quindi, attualmente ci sono ancora sette allievi: non si esclude, quindi, che i finalisti possano essere cinque e che al termine dell'ottava puntata siano due coloro costretti ad abbandonare la scuola di talento di Amici e quindi rinunciare al sogno di poter conquistare il premio finale.