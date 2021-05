Nella puntata di DayDreamer in onda lunedì 10 maggio su Canale 5, Can e Sanem incontreranno finalmente Ayca e la ragazza gli mostrerà i suoi dubbi in merito alla figura di Arthur Capello, infatti sul web non ha trovato nessuna informazione sul suo conto. Intanto Emre si occuperà di mandare via da casa Aydin CeyCey e per farlo chiederà aiuto a Muzaffer.

Ayca scambiata per un'aspirante segretaria

Muzaffer e CeyCey hanno combinato un vero pasticcio, infatti la persona che hanno fatto attendere nella hall dell'agenzia non è l'aspirante segretaria, bensì Ayca, la figlia del signor Asim.

Il membri del team hanno fatto una pessima figura, anche perché si sono messi a sparlare di Ayca, proprio davanti a lei, dandole addirittura della "raccomandata".

Appianate le divergenze, la cosa che salterà subito all'occhio di Ayca sarà la grande somiglianza con Can. Non in termini fisici, ovviamente, ma per quanto riguarda il modo di vestire e soprattutto il suo spirito avventuriero. Sanem inizierà a preoccuparsi e a "studiarla" come si deve: avrà paura che Can possa rimanere colpito dalla figlia del signor Asim? Ovviamente sì.

L'hacker crea un Arthur Capello 'digitale'

In agenzia, però, dovranno affrontare altri problemi, anche più seri. Ayca, infatti, è abbastanza scaltra e si è già adoperata facendo delle ricerche sul web riguardanti la vita e la carriera di Arthur Capello, ma purtroppo non ha trovato niente.

Così Sanem, di nascosto, contatterà Leyla: l'hacker dovrà accelerare il suo lavoro, sennò rischiano sul serio di perdere la campagna con la Woman Art Kozmetic.

L'hacker terminerà tutto, così Leyla arriverà nell'ufficio di Can per spiegare che molto spesso il regista non viene trovato su internet, in quanto il suo nome reale è Arturo.

Così porgerà ad Ayca un tablet con cui trovare tutte le info e ovviamente le troverà. La donna sembrerà credere al misunderstanding e tutto filerà liscio.

Emre vuole CeyCey fuori da casa Aydin

Emre, invece, si dovrà occupare di un'altra questione importante. Lui e Nihat, infatti, non sopportano più CeyCey a casa Aydin, così escogiterà un modo per farlo andare via e per portare a compimento la sua missione chiederà aiuto a Muzaffer.

Gli darà la possibilità di fare tutto ciò che vuole in azienda, l'importante è che porti via CeyCey da casa Aydin. Muzaffer all'inizio sarà un po' dubbiosa, in quanto crede che CeyCey non sia disposto a tornare a vivere con lui. Emre insisterà e si dichiarerà disposto a esaudire qualsiasi desiderio di Muzaffer, per questo motivo il ragazzo gli chiederà la possibilità di partecipare agli incontri del gruppo dei creativi e a quelli con i clienti. Emre dirà sì a tutto e cosi riuscirà a "liberarsi" di CeyCey.