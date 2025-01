Nelle prossime puntate di Tradimento, Yeşim sarà in alleanza con Nihal per estorcere denaro a Tarik. Nihal arriverà ad Istanbul, affermando che sua figlia, Melis, è in realtà la bambina di Tarik. Anche se questa affermazione non è vera, l'intero piano è orchestrato per ottenere dei soldi da lui: 500.000 dollari. Yeşim fornirà a Nihal i capelli di Öykü per aiutarla a sostenere la sua versione, così la donna andrà da Tarik, dicendogli: "Sono qui per presentarti tua figlia".

Un nuovo personaggio entra nella vita di Tarik: Nihal, una sua ex amante

Un nuovo personaggio sta per arrivare nella vita di Tarik.

Per lui è una vecchia conoscenza, visto che è stata la sua amante quando l'uomo viveva ad Antalya. Si chiama Nihal e arriverà a Istanbul con delle intenzioni ben precise: estorcere del denaro a Tarik.

Per prima cosa, andrà a fare visita a Yeşim. Le due non sono mai andate d'accordo, visto che Yeşim ha 'rubato' Tarik a Nihal. Il loro oggetto del contendere non è mai stato l'uomo di per sé, ma il suo denaro. Detto ciò, Nihal dirà a Yeşim che vuole da Tarik 500.000 dollari per la sua bambina. Yeşim la respingerà, pensando che stia mentendo, ma ci sarà un evento che la spingerà a contattare nuovamente Nihal. Tarik sfratterà Güzide dalla loro villa per permettere a Yeşim di andare a viverci. La donna penserà di aver finalmente vinto la battaglia, ma la strada sarà ancora in salita, visto che Tarik le darà la casa, ma non avrà intenzione di darle una sola lira: se vuole dei soldi, deve guadagnarseli lavorando.

Yeşim e Nihal e l'accordo per ottenere soldi da Tarik

Yeşim chiederà un incontro a Nihal: avrà intenzione, tramite la sua causa, di guadagnarsi del denaro. Le consentirà di andare da Tarik a chiedergli quei soldi, ma Yeşim sarà chiara: se Tarik dovesse accettare, una parte dei soldi andrà a lei.

Ma perché a Nihal serve l'aiuto di Yeşim?

Perché la bambina non è realmente la figlia di Tarik e se lui volesse fare un test del Dna, Melis gli fornirebbe i capelli di Öykü.

Nihal rivela a Tarik che è il padre di sua figlia

Con la certezza di avere la vittoria in pugno, Nihal si presenterà nell'ufficio di Tarik, anche se lui non si ricorderà subito di lei. Lei non girerà tanto intorno alla cosa e gli farà vedere la foto di Melis: "Sono qui per presentarti tua figlia".

Lui rimarrà sconvolto dalla cosa, anche perché non si ricorderà di essere stato insieme a lei: "Sei rimasto con me quella notte in cui ha litigato con Yeşim, lì sono rimasta incinta".

Tarik penserà che lo stia prendendo in giro, allora Nihal tirerà fuori la sua arma vincente: "Tieni, questi sono i capelli di Melis, fai il test del Dna". Lui capirà che vuole dei soldi. "500.000 dollari e non ti chiederò altro", dirà Nihal, minacciandolo di rivelare la cosa a Güzide.