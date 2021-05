Nella puntata di DayDreamer in onda mercoledì 19 maggio su Canale 5, Leyla vorrà battere l'agenzia concorrente nella sfida per la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem, così inizierà a studiare il "nemico" e durante le sue ricerche farà una scoperta molto interessante. Intanto Ayca mostrerà di essere interessata a un'amicizia con Can e la cosa farà ingelosire Sanem.

Leyla e il suo 'incontro' con Aysel

Dopo la riapertura della Fikri Harika, Leyla si mostrerà più agguerrita che mai nel suo lavoro, soprattutto durante la sfida con la Dreams Advertising Agency per la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem.

Per cercare di sconfiggerla, la maggiore delle Aydin proverà a studiare al meglio il "nemico". Tramite le sue ricerche scoprirà che Aysel, una ex dipendente della Fikri Harika che lavorava nel dipartimento creativo, ora lavora per la concorrenza. Attraverso i social scoprirà dove si trova in quel determinato istante, così deciderà di raggiungerla.

Raggiunta in un albergo, deciderà di seguirla con la macchina nel parcheggio sotterraneo e di fingere un sorta di mini tamponamento, per far sembrare il loro incontro ancora più casuale. Tra una chiacchiera e l'altra, alla fine, le due decideranno di prendere un caffè insieme.

Aysel capisce il doppio gioco di Leyla

Leyla e Aysel chiacchiereranno in merito al loro passato da colleghe, ma anche del loro presente.

Leyla farà in modo che il discorso verta sulla campagna pubblicitaria a cui stanno lavorando entrambe, ma Aysel preferirà non parlarne, anche perché capirà che la maggiore delle Aydin vuole solo approfondire l'argomento riguardante la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem. Anzi, capirà che il mini tamponamento nel parcheggio non è stato per niente casuale.

La definirà "cattiva" come Deren e se ne andrà via dal bar lasciandola sola.

Ayca sempre più 'intromessa' tra Can e Sanem

Intanto Ayca si recherà in ufficio per informare Can e il team sugli sviluppi dei rapporti lavorativi tra la Woman Art Kozmetic e la Dreams Advertising Agency e la ragazza coglierà la palla al balzo per invitare Can a una scalata sul monte Ararat e il tutto accadrà sotto gli occhi di una gelosa Sanem.

Ovviamente Can accetterà e all'inizio la giovane Aydin farà finta di nulla, ma il fotografo capirà che c'è qualcosa che non va così, dopo tante insistenze, riuscirà a "estorcerle" quello che sente.

Sanem si mostrerà molto "stizzita" per il fatto che Can abbia accettato l'offerta di Ayca senza pensarci un secondo. Can le dirà che ha accettato, però insieme a lui andrà anche lei. Sanem sa perfettamente di avere poche conoscenze in merito a questi sport estremi, ma Can, con fare dolce, le dirà che sarà lui a insegnarle tutte queste cose.