Nella puntata di DayDreamer in onda giovedì 13 maggio su Canale 5, tra Can e Sanem ci sarà l'ennesimo scontro e la ragazza gli rivelerà qualcosa d'inaspettato. Intanto il fotografo consulterà il suo medico per avere qualche dettaglio in più in merito alle sue condizioni di salute dopo l'incidente.

Il fallimento di Selim/Arthur Capello

Selim sarà l'Arthur Capello scelto da Sanem, ma durante l'incontro con il signor Nesim e Ayca si farà un po' troppo prendere la mano, avanzando delle assurde pretese, che lo porteranno a litigare furiosamente con il dirigente della Woman Art Kozmetic.

Quest'ultimo, stanco del suo comportamento, deciderà di abbandonare l'incontro e di togliere alla Fikri Harika la possibilità di lavorare alla campagna pubblicitaria delle creme Sanem.

Ayca, però, riuscirà a salvare la situazione. Dopo aver parlato con lo zio, lo convincerà a dare una seconda possibilità alla Fikri Harika. Ovviamente non saranno i primi prescelti per la campagna pubblicitaria, ma dovranno dare il tutto per tutto sfidando un'altra agenzia. Ayca farà questo gesto perché ha capito quanto il team tenga alla campagna pubblicitaria, vista anche la bugia su Arthur Capello. Ebbene sì, la ragazza ha saputo fin da subito che quella del regista era una balla e l'ha capito quando le informazioni sul suo conto, su internet, sono apparsa d'improvviso.

Grazie a un suo amico è venuta a conoscenza del fatto che ci fosse lo zampino di un hacker.

Can e Sanem litigano

Intanto tra Can e Sanem ci sarà qualche problema a causa di Ayca. Il salvataggio della campagna da parte di quest'ultima farà ingelosire molto la giovane Aydin. Can vorrà chiarire la situazione, per questo motivo la porterà nel lungomare vicino al quartiere degli Aydin.

Si dimostrerà un po' stanco dei continui cambi d'umore della ragazza e a quel punto Sanem non ce la farà più e gli rivelerà di averlo sentito dire al padre che non prova più niente per lei.

Can cercherà di spiegarle quello che sente, ma in quel istante prevarrà la voglia della giovane Aydin di buttare fuori tutta la sua sofferenza e la sua frustrazione.

La ragazza andrà via da sola dal lungomare e deciderà di rifugiarsi tra le braccia dei suoi genitori, decidendo di rimanere a dormire a casa loro. A Mevkibe sembrerà strano l'atteggiamento della figlia, capirà che nella sua vita qualcosa sta andando storto, mentre Nihat sarà solamente felice di avere in casa la sua bambina.

Intanto Can avrà un incontro con il suo medico. La sua situazione di salute è ottima, ma per recuperare la memoria gli consiglierà di seguire un percorso psicologico. Infatti, secondo lui, Can fa fatica a ricordare, perché potrebbero esserci dei momenti dei suoi ultimi due anni che vorrebbe dimenticare. Per Can il motivo potrebbe essere uno: non riesce a recuperare la memoria a causa del periodo che Sanem, per "colpa" sua, ha trascorso nella clinica psichiatrica.