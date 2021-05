Grandi colpi di scena accadranno nel finale di stagione di DayDreamer, la Serie TV grande protagonista delle reti Mediaset. Le trame delle ultime puntate in onda dal 24 al 28 maggio su Canale 5 raccontano che ci sarà il lieto fine tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin. In particolare, il fotografo chiederà alla scrittrice di diventare sua moglie dopo aver riottenuto i suoi ricordi.

DayDreamer - Le ali del sogno: anticipazioni delle ultime puntate dal 24 al 28 maggio

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le ultime puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 maggio in televisione narrano importanti colpi di scena.

In dettaglio, Can chiederà a Sanem (Demet Ozdemir) di accompagnarlo a fare arrampicata con i suoi amici. Tuttavia, la scrittrice apparirà indecisa se accettare l'offerta, in quanto non sa come il fotografo la presenterà al gruppo. Per questo motivo, la minore delle Aydin chiederà al maggiore dei Divit se parteciperà a questa manifestazione in veste di fidanzata o amica. L'uomo, a questo punto, non saprà dare una risposta certa, tanto che Sanem penserà di abbandonare il lavoro presso l'agenzia pubblicitaria. La donna, infatti, tornerà a lavorare per l'emporio di famiglia dopo essere tornata a vivere nel quartiere dei genitori.

Infine la Fikri Harika otterrà un importante ingaggio. Per questo motivo, Can organizzerà una festa, dove si augurerà che intervenga anche Sanem.

Can confessa tutto il suo amore a Sanem

Nelle puntate 24-28 maggio della serie tv, Can cercherà di convincere la sorella di Leyla a partecipare alla festa, ma quest'ultima resterà ferma sulla sua posizione.

Muzaffer, però, deciderà di organizzare un piano in quanto vuole assolutamente che Sanem cambi idea. Per questo motivo, il ragazzo farà una telefonata all'emporio per ordinare del cibo d'asporto da consegnare alla villa, teatro del party.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Alla fine, la minore delle Aydin si ritroverà partecipe dell'evento, tanto che il fotografo approfitterà di questa circostanza per confessarle tutto il suo amore.

Il fotografo chiede alla scrittrice di sposarlo dopo aver recuperato la memoria

Can deciderà di riprendere la storia d'amore con Sanem, tanto che i due ufficializzeranno la loro relazione con amici e parenti.

Ed ecco che il fotografo chiederà alla giovane di sposarlo dopo aver dimostrato di aver recuperato i ricordi. I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale dove verrà mostrata la vita dei protagonisti di DayDreamer dopo il matrimonio. La scrittrice e il marito prenderanno alloggio in un'immensa villa, circondata dal verde dove giocheranno con i loro tre gemelli, frutto del loro amore.