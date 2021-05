Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme. Nell'ultimo numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 5 maggio, la coppia è stata avvistata insieme sul lago di Como in un lussuoso hotel. A quanto pare, dopo un momento di difficoltà la passione tra i due fidanzati sarebbe nuovamente scoppiata.

'Le polemiche sono alle spalle'

Di recente si è parlato di una presunta crisi di coppia tra Diletta Leotta e Can Yaman. Sebbene la giornalista siciliana abbia sempre smentito di vivere un momento "no" con il suo uomo, i rumor hanno sempre sostenuto l'esatto opposto.

A quanto pare, però, la coppia è tornata insieme o comunque ha sempre avuto ragione la 29enne. Scendendo nel dettaglio, sul magazine diretto da Alfonso Signorini sono state pubblicate le foto di un week end romantico per Can e Diletta: "È scoppiata di nuovo la passione". A Pasqua la giornalista aveva presentato il suo fidanzato alla famiglia, ma al momento di volare in Turchia per conoscere i congiunti dell'attore si sarebbe tirata indietro. La diretta interessata aveva spiegato che non era andata nel paese d'origine del suo compagno per motivi di lavoro e per evitare di contrarre la Covid-19.

Oggi, sul magazine di cronaca rosa si legge: "Le polemiche sono alle spalle".

Week end romantico

A quanto pare, la coppia ha deciso di rilassarsi in un lussuoso hotel a cinque stelle situato sul lago di Como.

Can avrebbe raggiunto la località in gran segreto da Roma. Diletta invece, il sabato si trovava a Milano per l'anticipo di campionato che ha visto sfidarsi il Milan con il Benevento.

Una volta archiviati gli impegni di lavoro, la giornalista avrebbe raggiunto l'attore turco. Terminato il weed end d'amore, la coppia il lunedì avrebbe fatto ritorno a Milano.

A questo punto si può parlare di crisi rientrata, sempre se realmente ci sia stata.

Leotta sul bacio a Friedkin: 'Ero single'

Di recente Diletta Leotta è finita al centro del clamore mediatico per un bacio scambiato con Ryan Friedkin a dicembre 2020. In seguito all'ennesimo tapiro ricevuto dall'inviato di Striscia la Notizia, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza.

Scendendo nel dettaglio, la 29enne ha spiegato di essere molto arrabbiata. Il motivo? Le foto in cui baciava il vice presidente della Roma sono state scattate con un drone che l'hanno ripresa in casa sua. Dopo avere sottolineato che certe foto non potevano essere pubblicate per motivi di privacy, la diretta interessata ha chiosato: "Ero single, a 29 anni un bacio te lo puoi concedere". Infine, Diletta ha rassicurato Valerio Staffelli di essere felicemente fidanzata con Can Yaman, tanto che prima della consegna del tapiro era in macchina con l'attore turco.