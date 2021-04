Martedì 20 aprile, su Canale 5, verrà trasmessa una nuova puntata di Striscia la Notizia. Tra le anticipazioni presenti sul tg satirico, si parla della consegna del tapiro da parte di Vittorio Staffelli a Diletta Leotta. La giornalista avrebbe confermato le nozze con Can Yaman e ribadito la veridicità della sua storia d'amore.

Diletta Leotta rompe il silenzio

Diletta Leotta, intercettata dai microfoni di Striscia la Notizia, ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. La diretta interessata dopo avere ricevuto un tapiro da Valerio Staffelli, ha chiosato: "Il matrimonio non è saltato".

Inoltre, la giornalista di Dazn ha riferito che le voci circolate sul suo conto non sono veritiere: "La storia d'amore è vera e sono felice". Dopo avere smentito la rottura con Can Yaman, Leotta ha solamente spiegato che le cose vanno fatte con i tempi giusti. Insomma, pare che il matrimonio tra la giornalista e l'attore si farà ma non a breve.

In precedenza, Valerio Staffelli aveva già cercato di consegnare il tapiro alla coppia: in quell'occasione, però, la sta di Daydreamer riuscì a far perdere le sue tracce insieme a quelle della sua compagna.

Le voci sulla coppia

Da qualche settimana a questa parte non si fa altro che parlare di una presunta rottura tra Can e Diletta. In realtà sul web sarebbero comparsi alcuni indizi: l'attore turco dopo essersi cancellato da Instagram, è volato in Turchia.

Diletta invece, avrebbe smesso di indossare il costosissimo anello ricevuto dall'attore turco.

Ma non è tutto, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il rifiuto di Leotta a seguire il suo compagno nel paese d'origine. Come spiegato a Ogni Mattina dall'esperto di Gossip Santo Pirrotta, Can avrebbe chiesto a Diletta di rilassarsi qualche giorno in Turchia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Di fronte al "due di picche" ricevuto, l'attore sarebbe andato su tutte le furie. Il motivo? Probabile che Yaman, dopo avere conosciuto i parenti di Leotta in Sicilia, avrebbe voluto far conoscere la sua famiglia alla ragazza.

L'ipotesi di Roberto Alessi

A fare eco alle dichiarazioni di Santo Pirrotta, ci ha pensato Roberto Alessi: giornalista e direttore di Novella 2000.

Quest'ultimo avrebbe parlato un mancato lieto fine.

Come spiegato da Alessi, Can sarebbe innamorato pazzo di Diletta mentre per quest'ultima non sarebbe scoccata la scintilla dell'amore. Inoltre, il giornalista avrebbe confidato che Leotta oltre al coinvolgimento dei primi tempi non sarebbe riuscita ad andare oltre l'attrazione fisica.

Al momento, però, le ipotesi fatte dai giornalisti risultano essere smentite. Diletta Leotta infatti, dopo giorni di silenzio ha confermato la storia d'amore con Can Yaman.