Diletta Leotta torna a parlare della sua relazione con Can Yaman e sceglie di rompere il silenzio dopo le voci di tradimento ai danni dell'attore turco di DayDreamer. La celebre conduttrice sportiva, al centro del Gossip da diversi mesi per la sua turbolenta relazione sentimentale con il divo delle soap turche, è stata nuovamente intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, per la consegna di un nuovo tapiro. Durante l'intervista, la Leotta ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Can Yaman, confermando che tra di loro procede tutto nel migliore dei modi.

La verità di Diletta Leotta sul bacio con Ryan e l'accusa di tradimento a Can Yaman

Nel dettaglio, qualche giorno fa erano uscite delle foto che ritraevano Diletta in teneri atteggiamenti con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma.

I due vennero beccati mentre si scambiavano un bacio e subito si parlò di tradimento della Leotta ai danni di Can Yaman.

Intervistata da Striscia la notizia, la conduttrice sportiva ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti ed ha precisato che quelle foto risalgono allo scorso mese di dicembre.

"Il bacio con Ryan Friedkin? Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi ancora concedere" ha dichiarato Diletta durante il momento della consegna del tapiro.

In questo modo, quindi, la conduttrice ha rigettato al mittente tutte le voci e le accuse di tradimento che le sono state mosse in questi giorni, precisando durante la trasmissione di Canale 5, che non si è lasciata con il divo della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno.

'Sto con Can' ammette Diletta Leotta a Striscia la notizia

"Sto ancora con Can Yaman, ero in macchina con lui poco fa" ha dichiarato Diletta a Valerio Staffelli, confermando quindi che tra di loro non c'è alcuna crisi in corso, così come si era vociferato sul web e sui giornali nelle ultime ore.

Tra Can e Diletta, quindi, tutto procederebbe nel migliore dei modi e i due non sarebbero alle prese con nessuna crisi di coppia ne tantomeno con una fantomatica rottura, dovuta al tradimento da parte della conduttrice sportiva.

Intanto, però, mentre Diletta ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare la sua versione dei fatti pubblicamente, i fan della coppia aspettano ancora di conoscere il punto di vista dell'attore turco.

Il silenzio di Can Yaman sui social: l'attore è 'sparito'

In questi giorni, infatti, Can Yaman sembra essere "sparito" dai social: l'ultimo scatto pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram risale allo scorso 24 aprile.

Da quel momento in poi, Can non si è fatto più vedere né da solo né tantomeno in compagnia della sua fidanzata Diletta.