La coppia del momento continua ad essere quella composta da Can Yaman e Diletta Leotta. Il loro amore sta facendo molto discutere, complici i dubbi che ancora oggi persistono circa la veridicità del loro sentimento. In tanti, infatti, ritengono che questa relazione faccia "acqua da tutte le parti" e che ci siano diversi punti oscuri che non la renderebbero limpida. In queste ore, si è espresso anche il "re" del Gossip per eccellenza. Trattasi di Alfonso Signorini, direttore della rivista "Chi", che per primo ha pubblicato gli scatti della love story tra Can e Diletta.

Eppure anche Signorini non ha nascosto di avere dei sospetti su questo amore.

I sospetti di Alfonso Signorini sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, nel corso di un'intervista concessa a "Il Fatto Quotidiano", Signorini ha parlato della coppia del momento composta da Can Yaman e Diletta Leotta.

Più volte i due fidanzati sono stati beccati dai paparazzi della rivista diretta da Signorini e piazzati in copertina.

Dai primi avvistamenti insieme a Roma, fino alle uscite romantiche in giro per il centro di Roma: Signorini ha sempre dato spazio sulla sua rivista di gossip alla cronaca di questa relazione sentimentale ma non ha nascosto che, come una nutrita schiera di Italiani, ha ancora dei dubbi sulla veridicità di questo sentimento.

'Non ci credo fino in fondo' ha ammesso Signorini parlando di Can e Diletta insieme

Quando gli è stato chiesto se la love story tra Can e Diletta puzzasse di finto, Signorini ha risposto: "Non l'ho ancora capito, è un po' troppo bella per essere vera. Non ci credo neanch'io fino in fondo".

Insomma, anche il direttore di Chi non ha nascosto i suoi sospetti sulla coppia del momento che, tuttavia, continua ad appassionare il pubblico.

Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di una clamorosa crisi tra i due, tanto da costringerli ad intraprendere due strade differenti e a mettere in "stand-by" il loro amore.

Diletta Leotta smentisce la crisi con il fidanzato Can

Una versione dei fatti che è stata prontamente smentita da Diletta Leotta, la quale è stata intercettata dall'inviato di Striscia la notizia per la consegna del tapiro d'oro.

A tal proposito, Diletta ha ribadito di essere innamorata della star turca protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno ed ha confermato che la loro storia d'amore è assolutamente vera.

La conduttrice sportiva, inoltre, è tornata a parlare anche del matrimonio rivelando che non sarebbe stato annullato (così come si era vociferato in rete) ma semplicemente posticipato perché sia lei che Can vogliono fare le cose con calma e soprattutto nei tempi giusti.