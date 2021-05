Elisa Isoardi, una delle protagoniste della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sabato 8 maggio 2021 si è raccontata in un’intervista concessa a Verissimo. L’ex naufraga non appena ha avuto modo di vedere tramite una clip i momenti vissuti sulle spiagge dell’Honduras, compreso quello in cui si è vista costretta a ritirarsi, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Visibilmente emozionata, Elisa ha detto alla conduttrice Silvia Toffanin: “Non sono abituata a vedermi così. Ma quella ero veramente io?”.

Elisa Isoardi parla del rapporto con sua madre a Verissimo: 'Mi ero allontanata da lei'

Elisa Isoardi l’8 maggio 2021 è stata ospite di Verissimo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi dopo aver confessato che la sopravvivenza in Honduras non è affatto semplice, ha parlato di sua madre dichiarando: “Se sono così è perché lei ha portato avanti la famiglia. Non si ferma mai su nulla. A volta da figlia provavo a chiederle aiuto”.

A questo punto riferendosi al suo rapporto con la donna che l’ha messa al mondo, a cui ha chiesto scusa nel corso di una puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, Elisa ha confessato: “Non c’era più dialogo. Io mi ero allontanata. Stavo sbagliando e trattavo male anche lei.

Probabilmente ce l’avevo con me stessa. Avevo preso una delusione. Dovevo riordinare un po’ di cose della mia vita. Lei è stata brava perché se mi avesse aiutato in modo vittimistico io sarei scappata, è bastato venirmi a prendere alla stazione. Mi sono accorta quante cose mi sono mancate della vita precedente, di lei”.

Verissimo, Elisa Isoardi sull’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi: 'Dovevo ricredere in me'

Sempre ai microfoni di Verissimo, l’ex naufraga Elisa Isoardi si è soffermata a parlare anche di suo fratello Domenico che le ha mandato un messaggio quando lei si trovava in Honduras. Quando Silvia Toffanin le ha detto: “L’isola ti ha fatto fare i conti con tuo fratello, che è stato anche lui protagonista di un momento”, Elisa ha risposto: “Lui è particolare.

Lui sa cosa vuol dire l’essenziale e non bada al superfluo, non sa cosa significhi. Io vivo in televisione e lui in montagna, è un uomo forte e troppo vero. Alla fine non è la bugia che spaventa, ma la verità. Mi ha detto delle cose vere e anche in modo molto diretto. Io dicevo non prendo ordini da nessuno”.

Non appena la conduttrice le ha domandato se ha un fidanzato, Elisa si è espressa anche sulla sua partecipazione nel reality basato sulla sopravvivenza: “Gli ammiratori ci sono. Sono felice di aver fatto questo percorso e di essersene uscita bene. Dovevo ricredere un pochino in me. Ed eccomi qua, adesso ci siamo”.

Ovviamente Elisa Isoardi si è espressa anche sull’infortunio all’occhio che l’ha costretta a tornare in Italia: “Mi è dispiaciuto molto dover abbandonare.

Potevo dare ancora qualcosa”.