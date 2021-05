Giovedì 20 maggio, in prima visione assoluta in America, andrà in onda un nuovo appuntamento con Station 19 stagione 4. Dopo una pausa di due settimane, lo spin-off di Grey's Anatomy tornerà in onda con il quattordicesimo dei sedici episodi che comporranno l'edizione 2020/2021. La puntata, intitolata "Comfortably Numb", porterà in scena numerose novità per tutti i protagonisti e si concentrerà, in particolare, sulle condizioni mediche di Ben Warren.

Anticipazioni Station 19 stagione 4, prossimo episodio: Andy supporta Ben prima dell'intervento

Le anticipazioni provenienti dall'America, svelano che il quattordicesimo episodio della quarta stagione di Station 19 porterà in scena l'intervento di Ben Warren.

Come mostrato nella precedente puntata, il vigile del fuoco ha infatti scoperto di avere un tumore ai testicoli. Inizialmente reticente ad effettuare l'operazione, il marito di Miranda Bailey deciderà infatti di fare tutto il possibile per evitare il formarsi di metastasi. Dopo aver rischiato la vita insieme a Dean Miller, l'uomo sceglierà dunque di lottare per il bene della moglie e dei figli. A circa due settimane dal rilascio del nuovo episodio, il sito web Spoiler Tv ha diffuso la trama e il promo. Quest'ultimo, in particolare, mostra Ben Warren in ospedale pronto a sottoporsi alle necessarie cure. Al suo fianco, Andy Herrera che supporterà il collega durante gli spaventosi momenti che precederanno l'operazione.

Spoiler Station stagione 4: il promo del prossimo episodio mostra Carina e Maya in crisi

In attesa di scoprire come si evolverà la triste storyline che coinvolge Ben Warren, la trama ufficiale del quattordicesimo episodio di Station 19 svela che Maya Bishop e Carina DeLuca affronteranno un momento di profonda crisi. Come mostrato nel corso delle precedenti puntate, infatti, l'ostetrica ha deciso di fare rientro in Italia per supportare gli ospedali del suo Paese nella disperata lotta al Covid-19.

Se in un primo momento la scelta della dottoressa era stata accolta con ammirazione dalla compagna, il promo del prossimo episodio chiarisce che il capitano della Caserma 19 chiederà alla fidanzata una pausa di riflessione. Una situazione, quest'ultima, che scatenerà le insicurezze di Carina e la porterà a mettere in discussione il suo rapporto.

Questo, nello specifico, il breve trailer che anticipa quanto accadrà:

Jack Gibson e Inara supportano una vicina in difficoltà nel prossimo episodio di Station 19

Infine, la criptica trama del prossimo episodio di Station 19 svela che Jack e Inara si occuperanno di assistere una vicina in evidente stato di difficoltà. La coppia, desiderosa di concedersi dei momenti di passione, sarà infatti interrotta dalle urla di una donna che precipiterà nel vuoto in seguito ad una rovinosa caduta dal balcone della sua abitazione.

Queste, dunque, le ultime anticipazioni sulla nuova puntata di Station 19 che andrà in onda giovedì 20 maggio subito dopo il quindicesimo episodio di Grey's Anatomy 17.