Dopo l'esperienza (durata poco) all'Isola dei Famosi 2021, per Elisa Isoardi potrebbero aprirsi le porte di Mediaset. Dopo un lungo trascorso in Rai, alla guida di trasmissioni di successo come UnoMattina e La prova del cuoco, la conduttrice tv ed ex naufraga punterebbe a proseguire il suo percorso sulle reti del Biscione. Stando alle ultimissime indiscrezioni che circolano su quello che potrebbe essere il suo futuro professionale, la Isoardi mirerebbe a prendere in mano le redini della domenica pomeriggio di Canale 5.

Isola dei famosi, dopo il reality Elisa Isoardi potrebbe restare ancora a Mediaset

Nel dettaglio, fin dal primo momento in cui è stata annunciata la presenza di Elisa Isoardi nel cast dell'Isola dei famosi, era stato detto che la conduttrice avesse firmato un contratto che prevedeva anche altri impegni sempre sulla reti Mediaset.

Inizialmente si era parlato di un suo possibile approdo al timone di Mattino 5, il morning show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, che proprio quest'anno sta registrando dei risultati d'ascolto clamorosi, riuscendo a battere quasi quotidianamente la concorrenza rappresentata da UnoMattina e Storie Italiane, in onda su Rai 1.

Il futuro di Elisa Isoardi dopo l'Isola: punterebbe a prendere il posto di Barbara d'Urso

A quanto pare, però, stando alle ultime indiscrezioni riportate sulle pagine del sito "TPI", l'ormai ex volto della Prova del cuoco e de L'Isola dei famosi, mirerebbe ad altre importanti trasmissioni Mediaset.

Si vocifera, infatti, che la Isoardi avrebbe messo gli occhi addosso alla domenica pomeriggio di Canale 5 e quindi che il suo obiettivo primario, sarebbe quello di riuscire ad approdare al timone del contenitore che attualmente è nelle mani di Barbara d'Urso.

Dopo la chiusura di Live - Non è la d'Urso in prime time, Mediaset ha deciso di tornare a puntare su Domenica Live, in onda nuovamente per tutto il pomeriggio della domenica di Canale 5 con la conduttrice partenopea.

Da settembre, Elisa Isoardi potrebbe sfidare Mara Venier di domenica

In queste settimane, però, il verdetto auditel è stato a dir poco nefasto per la d'Urso: la sua trasmissione ne esce sonoramente sconfitta dal confronto diretto con la Domenica In condotta da Mara Venier su Rai 1.

Una vera e propria disfatta per Barbara d'Urso, al punto che in molti ipotizzano un suo possibile ridimensionamento a Mediaset per la prossima stagione televisiva.

E così, nel caso in cui la domenica pomeriggio dovesse fare a meno dell'attuale conduttrice, ecco che Elisa Isoardi sarebbe pronta a prendere in mano le redini del programma e a sfidare così la temutissima "zia Mara".