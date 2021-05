Gianluca De Matteis è caduto dalla Moto ed è finito al pronto soccorso. Nella giornata di venerdì 7 maggio, l'ex tronista di Uomini e donne ha informato i suoi follower che ha avuto un incidente, mentre era in curva ed è scivolato rovinosamente dalla sua motocicletta. L'attore romano inizialmente riusciva a camminare, con qualche dolore ma, successivamente, si è accorto che il suo ginocchio continuava a gonfiarsi. Nella notte, De Matteis si è dovuto recare al pronto soccorso per fare le verifiche. Fortunatamente, Gianluca non ha subito nessuna frattura ed è potuto tornare a casa, accompagnato da suo padre in macchina.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis cade dalla moto

Gianluca De Matteis ha condiviso alcuni filmati nelle sue storie Instagram, nei quali ha raccontato cosa gli è capitato nel pomeriggio del 7 maggio. L'ex tronista di Uomini e Donne, durante un giro in motocicletta ha avuto un incidente ed ha affermato: ''Ragazzi, sono a casa, ho preso un gatto in curva, poco dopo che ho fatto l'ultima storia e sono caduto per terra. Mi sono fatto qualche graffio sulla gamba. Niente di serio. Non mi sono fatto veramente niente. Anche se domani starò sicuramente a pezzi, perché ho tutta la gamba destra, che già mi fa male. E alla moto un po' di danni glieli ho fatti, purtroppo''.

U&D, Gianluca De Matteis non ha avuto conseguenze gravi

Gianluca De Matteis ha precisato di non aver subito conseguenze gravi a causa dell'incidente e ha mostrato ai suoi follower le condizioni della sua motocicletta. L'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha scritto come didascalia a corredo del video: ''Però, grazie a Dio, non mi sono fatto niente di grave!''.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'attore romano ha poi condiviso con i suoi fan, uno scatto delle sue ginocchia, dove era chiaramente visibile che la parte destra era gonfia rispetto alla parte sinistra e ha scritto: ''A quelli che chiedono del gatto, ha sette vite, oggi, dopo di me, ne avrà una in meno. Si è alzato ed è andato via''.

Gianluca De Matteis va al pronto soccorso dopo la caduta in moto

Gianluca De Matteis ha preferito recarsi al pronto soccorso per verificare lo stato del suo ginocchio, che si è gonfiato a dismisura. L'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che non era più in grado di muovere il ginocchio e, pertanto, si è dovuto recare a fare un controllo. Fortunatamente, all'uscita dal pronto soccorso, Gianluca ha informato i suoi follower che la visita non ha rilevato problemi gravi e ha dichiarato: ''Nessuna frattura''. De Matteis ha ricevuto il sostegno da parte dei suoi fan, che gli hanno scritto messaggi di incoraggiamento e li ha ringraziati con un messaggio in una storia Instagram.