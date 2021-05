Giulia Stabile, prima ballerina donna a vincere Amici di Maria in ben venti edizioni, ha rilasciato un'intervista a Tgcom24 durante la quale ha parlato non solo della sua carriera artistica ma anche del legame che la unisce a Sangiovanni. Quest'ultimo è il cantautore secondo classificato che, in poco tempo, ha già raggiunto notevoli risultati nell'ambito della musica, scalando tutte le classifiche con i suoi inediti. Giulia, oltre a raccontarsi, ha voluto lanciare un messaggio che per lei è fondamentale: tutti devono lottare per i propri sogni senza arrendersi mai, proprio come ha fatto lei.

Inoltre ha parlato di "belle novità in arrivo" senza però specificare a cosa di riferisca.

Giulia si racconta: la sua danza e l'amore per Sangiovanni

Dopo un passato difficile, tra difficoltà legate al bullismo che ha dovuto subire, e chi non credeva alle sue doti da ballerina, Giulia ce l'ha fatta. A 18 anni, Stabile è riuscita in un'impresa che nessuna danzatrice di Amici prima di lei aveva realizzato: essere vincitrice assoluta de talent. "Ecco la mia rivincita" ha dichiarato la ballerina a Tgcom24, al quale si è raccontata a cuore aperto. Sempre modesta e con i piedi ben piantati per terra, la ragazza ha ribadito che se lei è riuscita a realizzare il suo desiderio possono farlo tutti.

"La mia semplicità ha avuto il sopravvento e le persone lo hanno capito", ha aggiunto Giulia che sta vivendo l'affetto di tutti coloro che hanno imparato ad amarla durante la sua permanenza nella casetta di Amici.

Impossibile non fare un riferimento a Sangiovanni, il compagno di scuola con cui è nato un amore che ha saputo conquistare il pubblico a casa. Genuino e sincero, il sentimento che lega la coppia è continuato anche dopo il talent. Stabile ha ammesso che aveva paura di cosa sarebbe potuto accadere una volta spenti i riflettori, ma dopo che si sono rivisti i due giovani hanno capito che i sentimenti che li legano solo reciproci.

Giulia non ha avuto problemi ad ammettere che "è pazza" del cantautore, a cui ha dato il suo primo bacio.

La ballerina ha una nuova consapevolezza di se stessa

Dopo aver ricordato le emozioni vissute all'interno della scuola, soprattutto quando ha ballato sulle note di "Primavera" mettendo sul palco le sue fragilità, Giulia ha ammesso che è riuscita ad acquisire più consapevolezza di se stessa.

"Auguro a tutti di trovare qualcuno che ci faccia sentire belli" ha detto la ballerina, sostenendo che non bisogna rincorrere la bellezza canonica ma accettarsi. Anche la sua risata, che in molti hanno criticato, è un suo tratto distintivo e per questo non ha intenzione di metterla da parte.

Infine, Giulia ha parlato di cosa la aspetta nel suo futuro artistico. Di certo in estate ci sarà un piccolo tour di cui farà parte, ma ci sono altre novità in arrivo di cui la Stabile non ha parlato per scaramanzia. Che possa entrare nel corpo di ballo dei professionisti di Amici? Non è escluso, visto che anche Veronica Peparini ha ammesso che Giulia ha tutte le carte in regola per far parte del talent.