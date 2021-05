In Una vita tra qualche settimana, arriverà il momento del parto per Lolita. Il tutto avverrà proprio il giorno delle nozze di Felipe e Genoveva alle quali come prevedibile, la moglie di Antonito non riuscirà a partecipare. Entrata improvvisamente in travaglio, Lolita partorirà il piccolo Moncho grazie all'aiuto di Jacinto.

Lolita entra in travaglio il giorno delle nozze di Felipe

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita, Antonito e Lolita verranno scelti da Felipe e Genoveva come loro testimoni di nozze. Nonostante la bottegaia sia in fase avanzata della gravidanza accetterà l'incarico, ma il giorno del matrimonio succederà qualcosa d'imprevisto.

Nel dettaglio, mentre Lolita e il marito si staranno preparando per recarsi in chiesa, alla donna le si romperanno le acque e a questo punto non vi sarà nemmeno il tempo per chiamare un medico: Lolita è in travaglio.

Una vita, spoiler: Jacinto aiuta Lolita a partorire

Per Lolita l'arrivo di Jacinto sarà provvidenziale. L'uomo infatti si dirigerà a casa Palacios per sapere il motivo del loro ritardo al matrimonio e sarà così che il marito di Marcelina apprenderà che Lolita è entrata in travaglio. Saranno Ramon e Antonito, a questo punto, a chiedergli se può aiutare in qualche momento la partoriente. Vista la sua esperienza come pastore, Jacinto sembrerà essere l'unico a poter dare una mano e per questo si farà coraggio e aiutare Lolita a partorire.

Il parto non sarà particolarmente difficile e nel giro di poco tempo verrà alla luce il piccolo Moncho.

Una vita, anticipazioni: Lolita e Antonito diventano genitori di Moncho

Dopo mesi di attesa anche i telespettatori di Una vita potranno commuoversi nel vedere Lolita e Antonito diventare genitori del piccolo Moncho. Antonito, dopo i primi momenti di commozione, manifesterà anche i suoi timori a Ramon, al quale dirà di aver paura di non riuscire a essere un buon padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Ad Acacias, intanto, si diffonderà la notizia della nascita del bambino e pertanto Felipe e Genoveva si vedranno costretti a trovare altri due testimoni di nozze. Tale ruolo verrà affidato a Rosina e Liberto, perciò il matrimonio potrà avere inizio. Secondo le anticipazioni provenienti dalla Spagna, però, potrebbe essere in arrivo un altro colpo di scena, visto che Marcia, dopo le rivelazioni di Cesar Andrade, proverà a impedire le nozze.

Per scoprire come proseguirà questa storyline, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

Si ricorda inoltre che la soap iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14:10, mentre su Mediaset Play Infinity sono disponibili gli episodi già trasmessi.