Prosegue a gonfie vele l'amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile: la coppia, nata tra i banchi della scuola di Amici di Maria, non solo ha conquistato i gradini più alti del podio alla finale del talent show, ma sta anche vivendo una bella storia. Dopo l'ultima puntata del talent show i due si erano divisi, ma dopo una tappa del firmacopie che ha portato il cantante nella Capitale, c'è stata occasione di potersi incontrare di nuovo. Infatti, la ballerina aspettava il suo fidanzato presso gli studi di Uomini e Donne. Un video che circola sul web documenta l'incontro.

Stabile in attesa di Sangiovanni presso gli studi Elios

La lontananza tra Giulia e Sangiovanni non è durata molto. Nella giornata del 19 maggio, il vincitore della categoria canto di Amici 20 si è recato a Roma per una tappa del suo firmacopie. In quell'occasione, una delle tante fan presenti ha chiesto dove fosse la fidanzata. Per nulla infastidito dalla domanda ma anzi piuttosto divertito, il diciottenne ha affermato che la fidanzata si trovasse a casa ad aspettarlo. La risposta ha generato l'ilarità delle follower che oltre all'arte dei due ragazzi hanno apprezzato i sentimenti genuini che li hanno uniti.

Quasi in contemporanea, nel profilo Instagram di Raffaella Mennoia compariva un video in cui Giulia era negli studi di Uomini e Donne.

Il braccio destro della De Filippi ha chiesto alla ballerina se si trovasse lì per fare un provino, stupendosi in maniera ironica del fatto che in realtà la Stabile fosse già fidanzata. La ballerina è stata al gioco e ha affermato di volere fare la tronista con il suo fidanzato però. C'è stato poi spazio per alcuni scatti con Rudy Zerbi e momenti di divertimento, ma di certo il momento più bello per Giulia è stato quando ha potuto riabbracciare Sangiovanni, come dimostra un video divenuto virale sui social.

Il cantante e la ballerina di nuovo insieme dopo la finale del talent

Con tanto di cartello del banco di amici con il nome del cantante, la vincitrice di Amici si è fatta trovare fuori dagli studi Elios dove è giunto Sangiovanni. Non appena il cantante l'ha vista è corso verso di lei prendendola in braccio. Non è mancata l'inconfondibile e bellissima risata di Giulia che ha chiesto al fidanzato di stare attento a non scoprirla troppo, visto che indossava un vestitino corto.

Insomma, tra i due giovani innamorati va tutto benissimo per le gioia di tutte le sostenitrici della coppia.