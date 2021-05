Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti nella scuola di Amici e hanno iniziato una storia d'amore. Nel corso di una recente intervista, la vincitrice del talent di Maria De Filippi ha raccontato i suoi progetti futuri con il cantante e ha rivelato che, al momento, non hanno ancora progettato una vacanza, a causa dei numerosi impegni lavorativi di entrambi. La ballerina ha inoltre ricordato che il suo fidanzato le è stato vicino nei momenti di crisi avuti nella scuola.

Giulia Stabile rivela cosa le ha detto Sangiovanni prima della finale di Amici

In un'intervista esclusiva per un settimanale, Giulia ha raccontato cosa le ha detto Sangiovanni prima della finale di Amici. I due fidanzati si sono contesi il primo posto nella trasmissione di Maria De Filippi e Stabile ha avuto la meglio sul suo compagno. La ballerina, in merito alla sfida con il cantante ha rivelato: ''Noi in qualsiasi caso saremmo stati contenti. Veramente. Lui è stato felicissimo della mia vittoria''. Sangiovanni ha detto a Giulia: ''Forse sarei più felice se vincessi tu''.

Nessuna vacanza in vista per Giulia Stabile e Sangiovanni

Sia Giulia che Sangiovanni hanno vinto premi in denaro durante la loro permanenza nel programma di Canale 5 ma, nonostante i soldi guadagnati, al momento, la coppia non ha ancora progettato di fare un viaggio insieme.

Le vacanze per il cantante e la ballerina di Amici non sono in vista, perché, come confermato da Stabile, entrambi hanno numerosi progetti lavorativi. Giulia, a tal proposito, ha spiegato che il suo fidanzato sarà occupato con il tour promozionale del suo disco in tutta Italia, ma è contenta ugualmente, dichiarando: ''Non lo so, deciderà lui, abbiamo tantissimo lavoro da fare''.

La storia d'amore fra Sangiovanni e Giulia Stabile

La relazione fra Giulia e Sangiovanni è nata all'interno della scuola di Amici e per la ballerina si è trattato del primo amore. In merito al suo rapporto con il cantante, Stabile ha confidato: ''Si, è il mio primo amore, il mio primo bacio, Sangio è il primo tutto. No, non poteva andarmi meglio, veramente''.

La vincitrice del talent di Canale 5 ha inoltre rivelato che quando lei e il fidanzato si sono conosciuti, si sono incontrati soprattutto i bambini che erano in loro. Giulia ha ricordato inoltre alcuni momenti di crisi avuti all'interno della trasmissione di Maria De Filippi e ha rivelato che, oltre alla conduttrice, anche il suo compagno l'avrebbe aiutata a tranquillizzarsi. Riguardo al futuro con Sangiovanni, Stabile ha dichiarato: ''Per il resto, quello che ci siamo detti io e Sangio è che, comunque andrà, ci saremo sempre l'uno per l'altra''.