Il serale di Amici 20 si avvicina al giro di boa di questa edizione e, per i concorrenti rimasti in gara, la sfida si fa sempre più ardua e difficile da sostenere. La competizione si fa sentire e, nel corso degli ultimi giorni, i cantanti che sono rimasti in gara hanno presentato dei nuovi singoli inediti. La produzione ha scelto di farli gareggiare l'uno contro l'altro in modo tale da arrivare a una classifica che è stata stilata da un mattatore della televisione italiana. Trattasi di Gerry Scotti, in passato anche giudice di svariate puntate del serale. I ballerini, invece, sono stati giudicati da Kledi sui propri cavalli di battaglia.

La classifica finale della gara inediti di Amici 20

Nel dettaglio, Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Raffaele si sono sfidati cantando dal vivo i loro brani inediti e Gerry Scotti ha avuto il difficile compito di giudicarli e di stilare una classifica finale. Al primo posto il conduttore ha piazzato Sangiovanni, colui che lo ha convinto di più e che in queste settimane ha conquistato anche il gradimento del pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi, tanto da ottenere più di 700 mila follower su Instagram. Al secondo posto in classifica, invece, si è piazzato Aka7even del team guidato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Terza posizione in classifica, invece, per il giovane Deddy seguito al quarto posto da Raffaele e in quinta e ultima posizione da Tancredi.

Tra i ballerini, spicca Giulia nella classifica dei cavalli di battaglia di Amici 20

I ballerini, invece, si sono sfidati nei loro cavalli di battagli e sono stati giudicati da Kledi Kadiu, uno dei professionisti storici dello show di Maria De Filippi. In questo caso, la classifica vede al primo posto Giulia, seguita in seconda posizione da Samuele.

Terzo posto, invece, per Alessandro seguito in quarta e ultima posizione da Serena.

Intanto, cresce l'attesa per la messa in onda della sesta puntata del serale di Amici 20 in programma sabato 24 aprile su Canale 5 ma registrata nel pomeriggio di giovedì.

Anticipazioni sulla sesta puntata di Amici 20: Raffaele e Deddy al ballottaggio

Anche questa settimana, i concorrenti in gara hanno dovuto scontrarsi e sfidarsi in nuove manche, al termine delle quali si è arrivati ai nomi dei concorrenti a rischio eliminazione dalla gara del serale. I tre allievi al ballottaggio sono stati: Deddy, Raffaele e Samuele. Tra questi, la giuria ha scelto di salvare subito Samuele che così non ha preso parte alla sfida finale.

I riflettori, quindi, si sono concentrati sulla coppia di cantanti composta da Raffaele e Deddy e, stando alle indiscrezioni su questa sesta puntata di Amici, ad avere la peggio è stato il cantante del team Arisa-Cuccarini. Per Raffaele, quindi, si sarebbe interrotto il sogno di accedere alla finalissima dello show.