Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore e la trama della puntata che sarà trasmessa il 21 maggio su Rai 1, rivela che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena. Occhi puntati in primis su Marta e Vittorio: per i due arriverà il momento della resa dei conti finale e soprattutto l'uomo metterà sua moglie alle strette. Intanto Rocco riceverà una proposta di lavoro che potrebbe cambiargli per sempre la vita, mentre Marcello ritornerà di nuovo in libertà.

Marta sempre più in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa puntata de Il Paradiso delle signore rivelano che Marta apparirà sempre più in crisi e fortemente tormentata.

La donna si renderà conto che, forse, non c'è una vera soluzione per poter salvare il suo matrimonio con Vittorio e per questo motivo si sfogherà con suo padre Umberto, che diventerà il suo confidente in questo momento così delicato.

Tuttavia, Vittorio dopo aver appreso la verità sulla proposta di lavoro che sua moglie ha ricevuto in America, non intenderà più tollerare questa indecisione della donna.

Vittorio mette sua moglie Marta alle strette

La trama di questo nuovo appuntamento in onda venerdì 21 maggio, rivela che Conti metterà la moglie alle strette: vuole che prenderà una scelta definitiva e quindi che decida se partire e quindi mettere la parola fine al loro matrimonio, oppure restare a Milano e provare a rimettere insieme i cocci del loro tormentato amore.

Occhi puntati anche su Rocco: il ragazzo riceverà una proposta di lavoro molto importante, la quale potrebbe cambiare per sempre le sorti della sua esistenza. Maria, invece, è fortemente preoccupata dopo aver sentito suo padre al telefono.

L'uomo, infatti, vuole che sua figlia ritorni di nuovo in Sicilia dopo essere convolata a nozze con Rocco: per tale motivo, Maria, apparirà fortemente preoccupata.

Marcello esce dal carcere: trama Il Paradiso delle signore 21 maggio

E poi ancora nel corso di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 21 maggio 2021, ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Marcello: il giovane barista riuscirà a tornare in libertà dopo il breve periodo trascorso in carcere.

Il merito sarà di Ludovica che, grazie alle sue conoscenza, è riuscita a far sì che Marcello tornasse subito libero.

Intanto, però, Fiorenza ha scoperto tutta la verità sul conto del Barbieri: adesso sa che è stato in carcere e potrebbe usare questa scoperta per tenere sotto scacco, e quindi ricattare, la figlia di Flavia.

Cosimo, invece, desidera trasferirsi al più presto a Parigi con sua mamma e sua moglie Gabriella: quest'ultima, però, continuerà a non essere convinta al 100% e così Bergamini le organizzerà una sorpresa inaspettata.