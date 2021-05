Alfonso Signorini è al lavoro per il Grande Fratello Vip 6. Sebbene il conduttore del reality show non abbia ancora diffuso alcun nome sui concorrenti, sul web è uscito un altro nome di un ipotetico concorrente. Stando ad alcune indiscrezioni, Katia Ricciarelli sarebbe nei pensieri dagli autori di Canale 5, per entrare nella casa più spiata d'Italia.

L'indiscrezione

Come riportato su alcuni siti web, la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo, potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Stando alle indiscrezioni, Katia Ricciarelli avrebbe fatto breccia nel cuore degli autori.

Al momento si tratta solo di supposizioni, in quanto né la diretta interessata né Alfonso Signorini e la squadra hanno confermato o smentito il pettegolezzo.

Tuttavia, Ricciarelli non sarebbe la prima volta che si metterebbe in gioco in un reality show. Nel 2006, l'artista veneta prese parte a La Fattoria - edizione condotta da Barbara d'Urso. Dopo avere lavorato ad alcune fiction di successo come Don Matteo e Un passo dal cielo, Katia Ricciarelli ha partecipato all'ultima edizione de Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci.

Per capire se tra la cantante lirica e Alfonso Signorini ci siano stati dei contatti bisognerà attendere ancora qualche settimana.

I possibili 'vipponi'

Stando ad altre indiscrezioni presenti sul web, il nome di Katia Ricciarelli non sarebbe stato l'unico ad essere attenzionato dagli autori.

Dopo il presunto rifiuto di Loredana Lecciso, pare che il reality show abbia "messo gli occhi" sulla figlia nata dalla relazione della showgirl leccese con Al Bano: Jasmine Carrisi. Ma non solo, al nome della ragazza potrebbe essere aggiunto quello di Raffaella Fico. Stando ad alcune indiscrezioni, Signorini sarebbe rimasto colpito anche dall'ex ex allieva di Amici 20, Martina Miliddi.

Quest'ultima potrebbe avere fatto breccia nel cuore del conduttore per la sua vita privata e per la sua personalità: da piccola ha perso il papà per un incidente stradale mentre con la mamma non ha mai avuto un bel rapporto.

Vera Gemma fa un appello a Signorini

Tra i personaggi che invece, hanno fatto un appello ad Alfonso Signorini c'è Vera Gemma.

La 50enne è reduce dell'esperienza all'Isola dei Famosi.

In un'intervista al settimanale Chi, la diretta interessata ha chiosato: "Se Alfonso mi vuole, io vado". Vera ha spiegato di essere un'amante dei reality show e di essere particolarmente attratta dal Grande Fratello. Il motivo? In quel tipo di reality show si mettono in gioco le proprie emozioni e fragilità. Inoltre, l'ex isolana ha confidato di volersi far conoscere meglio dai telespettatori perché in Honduras sarebbe uscito fuori solamente il suo lato più aggressivo.