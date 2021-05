Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che nelle prossime puntate in onda da sabato 15 a venerdì 21 maggio su Rete 4, Ariane architetterà un altro imbroglio per far andare fuori di testa Christoph. Tuttavia, l’albergatore non mollerà la presa e farà di tutto per smascherare l’amica di vecchia data di Selina. Maja si avventurerà nei boschi e proprio mentre sta fotografando i daini, sorprenderà un uomo puntare il fucile contro questi animali e sbraiterà contro di lui. Tim sarà sotto pressione perché sa che al torneo di polo ci sarà un allenatore inglese che potrebbe offrirgli un posto nella sua squadra.

Il figlio di Christoph, però, non vorrà lasciare Franzi a gestire da sola il birrificio. Infine, Cornelia avrà una brutta discussione con Vanessa a causa di Robert.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore: il nuovo piano di Ariane

Maja sorprenderà Florian con un fucile rivolto verso i daini e se la prenderà con il ragazzo, ma lui le spiegherà che stava usando il cannocchiale del fucile per osservarli. Tuttavia, la figlia adottiva di Selina farà fatica a credere alle parole del giovane Vogt. La signora Von Thalheim inizierà a credere alle parole di Christoph e Ariane, per dimostrare alla sua migliore amica di essere innocente, accetterà di sottoporsi alla macchina della verità. In realtà, la dark lady ha corrotto profumatamente il tecnico che doveva esaminarla.

Nel frattempo, Joell e Lucy si scambieranno un bacio appassionato, ma poi la donna chiederà allo scrittore di non bruciare subito le tappe. Florian, invece, verrà assunto come guardaboschi al Furstenhof. Vanessa, con grande delusione, scoprirà che Cornelia non ha mai smesso di amare Robert. La perfida Kalenberg, nel frattempo, metterà in atto un nuovo piano ai danni di Christoph, ovvero rapire Tim.

Il compagno di Franzi sarà molto agitato perché sa che al torneo di polo sarà presente un importante allenatore inglese che vorrebbe averlo nella sua squadra.

Vanessa scopre cosa prova Cornelia nei confronti di Robert

Cornelia sarà giù di morale perché la nipote di Alfons l'ha accusata di aver cercato di portarle via Robert, ma alla fine la ragazza capirà di aver sbagliato e le chiederà scusa.

Erik noterà che due brutti ceffi stanno inseguendo Tim e manderà a monte il piano della signora Kalenberg. Come volevasi dimostrare, il figlio di Christoph riceverà un'offerta da parte dell'allenatore Ian Harolds, ovvero entrare a far parte di un'importante squadra inglese di polo. Tim sarà molto grato per l'offerta ricevuta, ma la rifiuterà perché non vuole costringere Franzi a mollare tutti i suoi sogni per seguirlo in Inghilterra.

Spoiler Tempesta d'amore, trame puntate dal 15 al 21 maggio: Rosalie colpisce Michael con un macina pepe

Le anticipazioni delle nuove puntate italiane della sedicesima stagione di Tempesta d'amore in onda fino al 21 maggio su Rete 4, raccontano che il dottor Michael Niederbuhl confesserà a Rosalie di non essere pronto a intraprendere una relazione seria con lei, la donna, però, non reagirà molto bene.

Il concierge Alfons, nel frattempo, deciderà di sostituire la serratura della porta d'ingresso con una più innovativa e sicura e affiderà a Vanessa il compito di duplicare le chiavi.

Christoph sarà convinto al 100% che la sua acerrima nemica abbia corrotto il tecnico che si è occupato del test della verità e sarà intenzionato ad andare fino in fondo per smascherare le menzogne della signora Kalenberg. Rosalie colpirà involontariamente Michael con un macina pepe e deciderà di prendersi amorevolmente cura dell'ex partner di Natascha per un giorno.