Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva vi è il Grande Fratello Vip 6, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda da settembre in poi in prime time su Canale 5. In queste settimane gli autori del reality show sono impegnati con la ricerca dei nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà ma intanto ci sono già le prime indiscrezioni sugli opinionisti di questa edizione. A quanto pare, infatti, sia Pupo che Antonella Elia non torneranno nella sesta edizione.

Pupo e Antonella Elia sarebbero fuori dal cast del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 6 arrivano dalle pagine di "Dagospia", il quale fa sapere che per questa nuova edizione del reality show Mediaset, non dovrebbe essere prevista la presenza in studio di Antonella Elia e Pupo.

I due opinionisti, infatti, al momento risulterebbero fatti fuori dal cast del reality show e quindi non dovrebbero tornare a sedersi sulle ambite poltroncine che hanno occupato per oltre sei mesi durante la passata edizione, vinta da Tommaso Zorzi.

Una notizia che è stata confermata recentemente anche Pupo, il quale in un'intervista ha rivelato che non prenderà parte alla prossima stagione del GF Vip per potersi dedicare di nuovo alla sua grande passione, la musica.

Si cercano nuovi opinionisti per la sesta edizione del GF Vip

Nel 2022, infatti, Pupo sarà impegnato nuovamente con i concerti dal vivo che lo vedranno protagonista sul palco non solo Italia ma anche nel resto del mondo.

Chi prenderà a questo punto, il posto di Pupo e Antonella Elia come opinionisti del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canal 5?

Le ultimissime news di queste ore rivelano che tra le candidate in pole position ci sarebbe la showgirl e conduttrice Adriana Volpe, protagonista di una delle passate edizioni del reality show Mediaset.

Adriana Volpe potrebbe approdare al GF Vip 6 come opinionista

Attualmente Volpe sta portando a termine il suo impegno alla guida di Ogni Mattina, il poco fortunato morning show di Tv8, che viaggia su una media dello 0,60% di share.

A partire dal prossimo settembre, però, per Volpe potrebbero riaprirsi di nuovo le porte di Mediaset dopo la parentesi del GF Vip come concorrente e questa volta potrebbe ritrovarsi al fianco di Signorini come opinionista.

Per quanto riguarda, invece, il cast di inquilini di questa edizione in onda da settembre in tv, tra i nomi che sono venuti fuori in queste ultime ore vi sono quelli di Miriana Trevisan e della cantante Arisa.

Gabriel Garko, invece, ha già smentito l'indiscrezione sul suo conto, precisando che non farà parte del cast.