Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 maggio su Rai 1, Armando e Salvatore aiuteranno Marcello e organizzeranno un piano per la sua fuga da Milano. Nel frattempo Cosimo Bergamini farà di tutto pur di convincere sua moglie Gabriella del fatto che è finalmente pronto a cambiare vita. In seguito Marcello dovrà fare i conti con la giustizia una volta per tutte, ma al suo fianco ci sarà Ludovica: la donna sarà pronta ad aiutarlo e farà di tutto pur di riuscirci.

Vittorio e Marta, intanto, saranno sempre più vicini, grazie al tempo trascorso assieme, per via del lavoro al Paradiso. In realtà, Conti farà di tutto pur di riavvicinarsi a sua moglie. Maria e Rocco, invece, saranno sempre più innamorati e decideranno di sposarsi.

Il Paradiso delle signore: Armando e Salvatore organizzano un piano per la fuga di Marcello

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio non farà altro che pensare a Marta e cercherà un modo per riavvicinarsi alla donna. Nel frattempo Marta prenderà una decisione nei confronti di Dante. In seguito Cosimo Bergamini si renderà conto di aver esagerato al circolo, a causa del suo comportamento: l'uomo vorrà rimediare ai suoi errori, così chiederà scusa a Salvatore davanti a Gabriella, per aver lanciato forti accuse contro di lui.

Intanto, Marcello e Ludovica saranno colti da una forte passione, prima di dirsi addio: il barista, infatti, non avrà più tante soluzioni per sfuggire al carcere, se non quella di fuggire da Milano. Successivamente Armando e Salvatore organizzeranno un particolare piano per la fuga di Marcello.

Cosimo convince Gabriella di voler cambiare vita

Agnese sarà molto attenta ai dettagli, la donna capirà da alcune battute di Giuseppe, che Marcello sta attraversando dei problemi con la giustizia, così costringerà Armando e Salvatore a confessargli la tutta la verità riguardo il suo socio. In seguito, Cosimo cercherà di convincere sua moglie Gabriella del fatto che è finalmente pronto a cambiare vita e a ripartire da zero, con il piede giusto.

Frattanto Maria e Rocco saranno assai affiatati e la loro sintonia non sfuggirà alle Veneri del Paradiso, sarà così che le ragazze si confronteranno su ciò che sta accadendo tra i due. Più tardi, al grande magazzino, Marta e Vittorio si mostreranno insieme e molto uniti, ma in realtà la situazione tra i due non sarà ancora delle migliori. Marcello, invece, prenderà una decisione molto coraggiosa, mentre tutti quanti penseranno che l'uomo abbia lasciato Milano, per andare in Australia dove si è trasferita Angela.

Marcello finisce in galera

Marta continuerà a confidarsi con Federico, la giovane gli confiderà di voler salvare il suo matrimonio. Nel frattempo Dora continuerà ad essere molto attratta da Nino, ma scoprirà che l'uomo è un seminarista, dopo la scoperta la Vianello sarà assai angosciata e delusa.

In seguito Maria e Rocco saranno sempre più vicini, i due cominceranno a provare i primi sentimenti e sentiranno di essere innamorati. Poi Ludovica scoprirà che Marcello non è andato in Australia, bensì in galera a Milano: la donna riuscirà ad ottenere subito il permesso di fargli visita, grazie al suo avvocato. Vittorio e Marta, intanto, si confronteranno ancora una volta sulla loro situazione.

Vittorio e Marta sempre più vicini

Ludovica non si arrenderà e sarà desiderosa di aiutare Marcello: la donna sarà determinata nel percorrere qualsiasi strada possa salvare il giovane. Frattanto Armando andrà a trovare Marcello in galera, mentre Cosimo parlerà a Gabriella delle sue intenzioni. Bergamini, infatti, vorrà lasciare Milano il prima possibile, per cominciare una nuova vita, serena e lontano dai problemi.

Vittorio e Marta, invece, saranno sempre più vicini, grazie al lavoro insieme al Paradiso. In seguito Rocco annuncerà il suo fidanzamento con Maria a casa Amato, mentre Dora e Stefania saranno notevolmente tristi, poiché entrambe avranno preso una bella cotta, per due ragazzi che non potranno ricambiare i loro sentimenti. Gloria, pertanto, cercherà di tirare su il morale delle due ragazze.

Maria e Rocco decidono di sposarsi

Maria e Rocco saranno follemente innamorati, tanto che decideranno di sposarsi e di annunciare il grande evento anche in Sicilia. Nel frattempo Gabriella parlerà a Salvatore della possibilità che lei lasci Milano. Infine, Gloria e Stefania si avvicineranno sempre di più, ma Vianello verrà colta da un momento di sconforto, durante la proiezione del filmato per la campagna pubblicitaria americana del grande magazzino, così troverà consolazione in Armando.