Gli spoiler della soap opera Il Paradiso delle signore sono sempre ricchi di novità per i telespettatori. Nella puntata che andrà in onda su Rai 1 nel pomeriggio di giovedì 8 aprile, Marcello Barbieri dovrà affrontare diversi problemi assai difficili: in particolare l’uomo rischierà di dover tornare in prigione a causa del Mantovano e il suo primo pensiero sarà Ludovica Brancia di Montalto.

Intanto Adelaide farà di tutto per sistemare il proprio rapporto con Vittorio, ma rimarrà parecchio delusa. Nel contempo Gabriella e Salvatore saranno sempre più vicini: i due ricorderanno i bei momenti vissuti insieme e saranno colti da una forte malinconia.

Marcello Barbieri rischia di essere arrestato per colpa del Mantovano

Marcello Barbieri rischierà di essere arrestato: l'uomo avrà dei grattacapi con la giustizia in quanto Sergio Castrese (alias "il Mantovano") confesserà alle autorità che Barbieri è stato un suo complice. In particolare il giovane verrà convocato in questura. La situazione non sarà per niente facile per Marcello, il quale peraltro non vorrà assolutamente rischiare di perdere Ludovica.

Nel frattempo la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo cercherà di fare pace con Vittorio Conti, ma con suo grande dispiacere non ci riuscirà. La donna comunque non si arrenderà tanto facilmente e all'improvviso manderà un medico a casa di Vittorio, all'insaputa dell'uomo, per accertarsi che lui stia davvero bene.

Gabriella e Salvatore, invece, trascorreranno del tempo assai piacevole insieme e saranno molto nostalgici della loro passata storia d’amore, venendo colti da una certa malinconia.

Vittorio Conti riceve una lettera da parte di Luciano Cattaneo

Al negozio "Il Paradiso delle Signore", intanto, spariranno improvvisamente alcuni abiti della nuova collezione, ma nessuno capirà come sia potuto accadere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Successivamente il direttore Vittorio Conti riceverà una particolare lettera da parte dell'ex ragioniere del negozio Luciano Cattaneo e rifletterà parecchio quanto leggerà il contenuto della missiva.

Le giovani "Veneri" intanto riusciranno a completare lo striscione per sostenere la squadra ciclistica del grande magazzino.

In seguito Adelaide non saprà più cosa fare: i tentativi di chiarimento con Vittorio Conti, purtroppo, saranno inutili, in quanto l’uomo vieterà alla contessa di intervenire nella sua vita personale.