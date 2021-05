Cresce l'attesa da parte dei fan per la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6. La soap opera di Rai 1 tornerà in onda il prossimo settembre 2021 in prima visione assoluta e le trame si rivelano ricche di sorprese e colpi di scena. Le aspettative dei telespettatori non saranno affatto deluse. Occhi puntati sul ritorno in scena di Roberta ma anche sulle vicende di Gabriella, la quale tornerà a pensare di nuovo al suo ex Salvatore.

Marta esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore settembre

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel primo periodo di messa in onda non è previsto il ritorno in scena di Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

Stando a quanto apprende Blasting News, al momento sono state scritte le prime 40 puntate della sesta stagione de Il Paradiso, durante le quali non è prevista la presenza in scena di Marta.

La moglie di Conti, quindi, sarà assente durante i mesi di settembre e ottobre, ma non si esclude che possa ritornare sul set della soap opera per le puntate successive di questa sesta stagione che, come da tradizione, chiuderà i battenti soltanto a fine maggio 2022.

Nonostante l'assenza di Marta, però, i colpi di scena non si faranno attendere. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che sul set ci sarà il ritorno dell'attrice di Roberta Pellegrino.

Il ritorno in scena di Roberta nel cast de Il Paradiso 6

Dopo il trasferimento a Bologna per realizzare il suo sogno di intraprendere la carriera universitaria, la donna tornerà di nuovo a Milano.

La sua presenza non passerà inosservata, dato che prima della sua partenza aveva lasciato Marcello che era follemente innamorato di lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Nel momento in cui tornerà a casa, però, troverà una situazione completamente differente. Il giovane Barbieri ha perso la testa per Ludovica, che gli è stata accanto nei momenti difficili della sua vita, legati al caso del perfido Mantovano.

Cosa succederà adesso che Roberta rimetterà piede a Milano? Non si esclude che possa venirsi a creare un vero e proprio triangolo sentimentale tra Roberta, Ludovica e Marcello.

Gabriella ripensa a Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore settembre

E poi ancora al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6 tornerà ad esserci anche Gabriella. La stilista del grande magazzino si renderà conto di fare sempre più fatica a portare avanti il suo matrimonio, all'apparenza felice, con Cosimo Bergamini.

In questo sesto capitolo, Gabriella sarà alle prese con numerosi ripensamenti e nella sua mente (e soprattutto nel suo cuore) tornerà ad avere un ruolo importante il suo ex fidanzato Salvatore che, in fondo, non ha mai dimenticato del tutto anche dopo il suo matrimonio con Bergamini.