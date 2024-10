Durante le prossime puntate di Endless love andrà in scena lo sfogo di Kemal, quello in cui se la prenderà con Nihan per non avergli detto che è il vero padre di Deniz. Il ragazzo parlerà con Leyla e le dirà che a causa di Nihan ha perso anni di felicità: non solo non è riuscito a stare insieme a lei per il matrimonio combinato con Emir e tutta la storia delle minacce per l'omicidio commesso da Ozan, gli ha pure tolto del tempo prezioso da trascorrere con sua figlia.

Kemal svela a Leyla che è il padre di Deniz

Kemal darà libero sfogo alla sua rabbia durante un incontro con Leyla.

Il ragazzo ha da poco avuto conferma che Deniz è biologicamente sua figlia. Ha commissionato un test del Dna per scoprirlo, stanco di tutte le bugie che Nihan gli ha detto nel primo anno di vita della sua bambina.

Con in mano il foglio con i risultati, andrà da Leyla. La donna rimarrà senza parole davanti a questa scoperta: come non è riuscita a capire la realtà dei fatti e perché Nihan non le ha mai detto nulla? Kemal sarà convinto di una cosa: Nihan non l'ha fatto perché sapeva che Leyla gli vuole troppo bene e non sarebbe riuscita a mantenere il segreto.

Nihan una furia contro Nihan

Leyla sarà molto preoccupata per l'evolversi della situazione e vorrà capire le intenzioni di Kemal. "La prima cosa che farò sarà portare via la bambina da quella famiglia", dirà il ragazzo convinto.

Leyla temerà per le conseguenze, ma vista la situazione non riuscirà nemmeno a dargli torto.

"Sai cosa non capisco? Come ha fatto Nihan a nascondermi la verità?", si chiederà Kemal e Leyla penserà che Nihan abbia solo pensato al bene della sua bambina: "Forse è stato un suo modo per proteggerla". Kemal, però, non accetterà questa ipotesi: "Non può proteggerla da sola e soprattutto non può farlo nascondendola da me, perché lei è mia figlia".

Kemal in lacrime per la sua Deniz

"E che cosa mi dici di tutto il tempo trascorso e della felicità che Nihan mi ha rubato. Come farà a rimediare? Come potrà guardarmi in faccia dopo che mi ha tolto il diritto di amare mia figlia dal profondo del mio cuore", proseguirà Kemal nel suo impeto di rabbia. Sarà in lacrime, ancora inconsapevole di tutto quello che gli sta accadendo.

"So che sei scioccato in questo momento - gli dirà Leyla - anch'io lo sono, ma non puoi reagire così".

Anche Leyla non riuscirà a trattenere le lacrime, l'ingiustizia che ha subito Kemal è troppo forte da poter essere giustificata: "Non riesco a credere a ciò che ha potuto fare Nihan, ma prima di trarre delle conclusioni, cerchiamo di capire il motivo che si nasconde dietro". Leyla ha assolutamente ragione, se Kemal sapesse che Nihan ha taciuto la verità a causa delle minacce di Emir, forse reagirebbe in maniera diversa.