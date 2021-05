Can Yaman vive in Italia da qualche mese e l'attore è al centro del Gossip quotidianamente. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, attualmente, vive nel centro di Roma. L'appartamento di Can è spesso assediato dai fan che, oltre a raggiungere per strada il loro beniamino, recentemente hanno fatto anche appostamenti all'interno dell'androne del palazzo in cui risiede. A causa dell'invasione della privacy, negli ultimi giorni, stanno circolando indiscrezioni riguardo ad un ipotetico trasferimento di Yaman in una località di provincia. Nella serata di domenica 30 maggio, il paparazzo Paolone ha fatto una diretta su Instagram con Cristian Alaimo ed hanno parlato del possibile cambio di dimora di Can.

Can Yaman sarebbe intenzionato a lasciare Roma per vivere in provincia

Can Yaman è molto amato in Italia, ma alcune fan non rispetterebbero la sua privacy. Recentemente, infatti, sono circolati video, in cui delle persone sono riuscite ad attenderlo anche all'interno del palazzo vicino al Colosseo in cui vive. Il futuro Sandokan, scendendo dall'ascensore e trovandosi gente ad attenderlo, ha ignorato quanti lo stavano acclamando. In base ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che l'attore di Istanbul sia stanco delle attenzioni morbose delle persone nei suoi confronti e, pertanto, starebbe pensando di lasciare il centro di Roma, per andare a vivere a Formello. Paolone ha parlato dell'eventualità, rivelando anche alcuni dettagli sull'ipotetico trasferimento dell'attore di Istanbul in provincia di Roma.

Can Yaman dal Colosseo a Formello: le parole di Paolone

Il paparazzo Paolone ha commentato le indiscrezioni delle ultime ore su Can Yaman e ha dichiarato: ''Se va, va a Formello, gira lì, lavora lì, ha già a disposizione una casa". Secondo il fotografo, sembrerebbe che, a causa delle pressioni dei suoi fan, l'attore turco sia intenzionato a vivere più vicino al lavoro, cercando più privacy.

Paolone, però, ha anche rivelato che, anche se andasse ad abitare in provincia di Roma, per le fan e per i paparazzi, non sarebbe affatto un problema raggiungere un'altra località per vederlo.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele

Nonostante i dubbi sollevati da alcune persone riguardo al fidanzamento fra Can Yaman e Diletta Leotta, la loro storia d'amore procede a gonfie vele.

Durante la giornata di venerdì 28 maggio, infatti, la coppia del momento è partita per la Costiera Amalfitana e, nella giornata di domenica 30 maggio, i due fidanzati si sono concessi un giro in barca a Capri. Come confermato da Paolone, sembrerebbe che, anche lontano dalla terraferma, i paparazzi siano riusciti a raggiungere l'attore turco e la showgirl ed abbiano fatto numerose foto. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni su Can e Diletta, per scoprire se la coppia andrà a vivere insieme a Formello.