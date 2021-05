Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno andranno in onda su Rai 1 le repliche estive. Infatti, dopo il finale di stagione di venerdì 28 maggio, da oggi i telespettatori avranno modo di riassaporare i vecchi episodi e rivedere nuovamente quei personaggi che non fanno più parte della trama. Le nuove puntate della serie italiana, invece, andranno in onda dal 13 settembre.

Da lunedì 31 maggio, andranno in onda le puntate della primavera 2019

Dunque, nell'episodio de Il Paradiso delle signore in onda venerdì 28 maggio, gli spettatori hanno avuto modo di scoprire il destino del matrimonio tra Vittorio e Marta.

Inoltre, dopo il gran fine di stagione, da oggi lunedì 31 maggio sarà possibile rivedere nuovamente tutte le vicende del magazzino più amato della televisione. In particolare, i telespettatori rivedranno le puntate andate in onda durante la primavera del 2019. Quindi, sarà possibile riassaporare le vicende di alcuni protagonisti come Tina Amato e Andreina Mandelli interpretate rispettivamente dalle attrici Neva Leoni e Alice Torriani.

Con le repliche, Il Paradiso delle signore potrà conquistare nuovi fan

Le repliche della soap opera italiana ambientata a Milano, terranno compagnia agli spettatori per ben tre mesi. Dunque, tutti coloro che ancora non hanno avuto modo di conoscere le dinamiche della soap opera Italiana, avranno la possibilità per immergersi a pieno nelle vicende de Il Paradiso delle signore.

Invece, chi già conosce tutte le stagioni della serie potrà comunque rivederle e avrà modo di rivivere le emozioni di alcuni personaggi che non fanno più parte del cast.

Dal 13 settembre su Rai le nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Per quanto riguarda la messa in onda televisiva dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, con ogni probabilità verranno trasmessi da lunedì 13 settembre su Rai 1.

Dunque, per rivedere le nuove vicende del protagonista Vittorio Conti e degli altri personaggi bisognerà attendere ben 3 mesi. L'appuntamento sarà come sempre dal lunedì al venerdì alle ore 15:55.

Inoltre, per chi non riuscisse a vedere le repliche durante il passaggio televisivo su Rai 1,avrà comunque la possibilità di rivederle in ogni momento tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.

Non resta che aspettare la messa in onda delle repliche per riprovare le emozioni delle precedenti puntate, in attesa del prossimo 13 settembre per vedere le nuove vicende dei protagonisti del magazzino milanese più famoso della televisione.