Cambio di programmazione dell'ultimo minuto per Il Paradiso delle Signore 5, che sta per arrivare al gran finale di stagione. Il magazzino capitanato da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) vedrà un'inaspettata evoluzione delle storyline dei vari personaggi. Nello stesso tempo, alcuni eventi daranno il via alle trame inedite che i telespettatori potranno vedere a partire da settembre su Rai 1. Gli attori sono già sul set per le riprese e alcuni di loro hanno anche rilasciato le prime dichiarazioni. Alessandro Tersigni ha regalato qualche spoiler sui nuovi episodi riguardo il futuro di Marta e Vittorio, destinati all'addio dopo la decisione della fotografa di partire per New York.

L'attore ha rivelato che, nonostante la piega inattesa che prenderà il matrimonio dei Conti, l'amore vincerà comunque. Parole sibilline che hanno aperto uno spiraglio alla riconciliazione?

Il Paradiso delle Signore 5 recupero puntata sabato 22 maggio su Rai 1

Nella giornata di giovedì 20 maggio Il Paradiso delle Signore non è andato in onda per lasciare spazio alla conferenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi. L'episodio 155 verrà comunque trasmesso su Rai 1 sabato 22/05 alle 15:00, salvo nuove variazioni di palinsesto.