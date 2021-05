Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17-21 maggio 2021 su Rai 1. L'appuntamento, salvo variazioni di palinsesto, è dal lunedì al venerdì alle 15:55 e su RaiPlay in diretta, dove vengono poi caricate le puntate da guardare in replica dopo la messa in onda. Gli ascolti continuano a dimostrare quanto questa soap sia amata e seguita dai telespettatori, curiosi di scoprire cosa riserverà il gran finale di stagione in attesa della sesta stagione - già confermata - che tornerà sul primo canale a partire da settembre ma le cui riprese sono già iniziate.

Nei prossimi episodi in prima visione assoluta, si torna a parlare del passato di Gloria, la madre che Stefania non sa ancora di avere. Armando è a conoscenza di una piccola parte di ciò che è successo alla capocommessa e solo ora ha capito quanta sofferenza si porta nell'animo. A destabilizzare la bella Moreau è una telefonata che turba la sua apparente quiete. Qualcuno cerca Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 maggio 2021

Marta e Vittorio sono tornati insieme ma il destino li mette ancora alla prova. Arriva una telefonata e a rispondere è la moglie di Conti. Dall'altro capo del filo c'è Sterling, che le propone un lavoro molto importante. Se dovesse accettare però, dovrebbe trasferirsi a New York.

Vittorio non ne è a conoscenza.

Tempo di proposte anche per Rocco, notato alla gara ciclistica dal direttore sportivo del Giro d'Italia. Il giovane Amato ha la possibilità di fare carriera ma se così fosse, il suo futuro con Maria sarebbe da riscrivere. Giuseppe cerca di demoralizzarlo, preoccupato dal fatto che possa ripensare al matrimonio con la giovane Puglisi.

Gabriella e Cosimo invece sembrano aver trovato un'armonia apparente ma c'è ancora l'ipotesi del trasferimento a Parigi. Salvatore non è felice, perché rischia di non vedere mai più la sua ex fidanzata che, evidentemente, è ancora nel suo cuore.

Fiorenza vuole vendicarsi di Ludovica

Marcello esce dal carcere, per fortuna la tenacia di Ludovica ha dato i frutti sperati.

Fiorenza però inizia a essere un ostacolo per lei, visto che la pedina e scopre finalmente il suo segreto: è fidanzata con il giovane Barbieri. Ora ha tutti gli elementi utili per potersi vendicare sia di lei che si sua madre Flavia.

Intanto, Vittorio viene a sapere per puro caso che Marta gli ha mentito per l'ennesima volta nascondendogli la proposta di Sterling. Ora non vuole più essere preso in giro e la mette con le spalle al muro: o lui o la carriera. Adelaide e Umberto sono molto preoccupati per il futuro di Marta, che non sembra avere le idee chiare.

Gloria riceve una chiamata inquietante

La misteriosa Moreau non ha ancora trovato il coraggio di dire a Stefania che è sua madre ma potrebbe arrivare presto il momento tanto atteso, specie dopo il discorso fatto con Armando.

Come spesso accade però, un evento inaspettato mescola di nuovo le carte.

In una giornata come tante, Gloria riceve una telefonata. Qualcuno che conosce molto bene cerca Stefania, cosa vuole e perché proprio ora? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire chi ha fatto ripiombare Gloria nell'ansia e nella disperazione.