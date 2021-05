Lucrezia Comanducci è stata una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e donne. L'ex dama in un'intervista rilasciata a Più Donna ha fatto una riflessione sul suo percorso. Ma non solo, ha parlato anche della conoscenza con Armando Incarnato. A detta dell'ex dama, era partita bene la frequentazione ma poi è finita malissimo.

L'incontro con Armando

La 26enne era arrivata al dating show di Canale 5 per un incontro al buio. Una volta scese le scale, Lucrezia Comanducci aveva trovato sul Trono Classico Davide e Gianluca. In merito a quest'ultimo, la dama ha confidato di non essersi mai trovata bene.

In un secondo momento Armando Incarnato ha cominciato a mostrare un certo interesse per lei, fino a portarla in esterna. All'inizio Lucrezia ha confidato di essere assente, ma in un secondo momento era sembrata più sciolta. La diretta interessata ha spiegato che fin da subito ha avuto le idee chiare sul cavaliere campano: "Ho capito che non poteva essere adatto a me". Successivamente, la 26enne ha aggiunto: "Con Armando è partita bene, ma poi è finita male". In puntata, Lucrezia è stata spesso attaccata per il modo di esporsi.

Lucrezia delusa

Durante l'intervista Lucrezia Comanducci ha precisato che Armando Incarnato con lei è stato molto più "clemente". Mentre le altre dame sono state insultate dal cavaliere campano, con lei Armando mostrava il suo lato più protettivo.

Per questo motivo la 26enne non si è sentita di descrivere Incarnato come una "brutta persona".

Nonostante tutto, Lucrezia si è detta delusa per l'atteggiamento mostrato dal cavaliere. La diretta interessata ha spiegato che dopo essere andata via da Uomini e Donne, era tornata solamente per Armando. Quest'ultimo, però le avrebbe mancato di rispetto più volte.

'Inutile andare avanti'

Al ritorno di Comanducci, il cavaliere avrebbe cominciato a uscire con altre donne. Prima dell'uscita di scena definitiva da parte della 26enne, Incarnato le aveva promesso che si sarebbero visti a Roma. In puntata però Lucrezia venne a conoscenza che Armando non si era presentato all'appuntamento per uscire con un'altra dama.

A quel punto Lucrezia Comanducci ha compreso che era inutile restare all'interno del dating show: "C'erano sempre discussioni, inutile andare avanti".

A differenza di altri protagonisti di Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci non è riuscita a trovare l'amore all'interno dello studio Mediaset. Anche se dispiaciuta per come siano andate le cose, la diretta interessata si è detta felice per il percorso svolto. Dopo l'addio al programma ideato e condotto da Maria De Filippi, l'ex dama è ancora alla ricerca del suo uomo ideale.