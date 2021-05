Ormai manca pochissimo per assistere al gran finale della quinta stagione dell'amato sceneggiato Il Paradiso delle signore. Nel corso degli episodi conclusivi in programmazione dal 24 al 28 maggio 2021, ci sarà la rottura definitiva tra i due coniugi Marta Guarnieri e Vittorio Conti. La figlia di Umberto dopo aver riflettuto a lungo sarà pronta a tornare a Parigi.

Il Paradiso delle signore, trame al 28 maggio: Marta dopo la rottura con Vittorio decide di partire

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 che verranno trasmesse su Rai Uno dal 24 al 28 maggio 2021, Marta non saprà ancora se accettare l’offerta di lavoro della Sterling.

Intanto Vittorio ripenserà al momento in cui lui e sua moglie hanno messo la parola fine al loro matrimonio. In seguito Marta comunicherà la decisione presa sia all’uomo che ha sposato e alla zia Adelaide: quest’ultimo non appena saprà che sua nipote è intenzionata a partire si confronterà subito con Umberto.

Nel contempo Pietro apprenderà che Vittorio ha chiuso con la moglie, invece il commendatore Guarnieri consegnerà alla figlia il biglietto per New York. Dopo aver pranzato con i suoi familiari, Marta si recherà al paradiso e incontrerà casualmente Vittorio: la figlia di Umberto pur avendo trascorso la notte con il marito sarà sempre più decisa a trasferirsi negli Stati Uniti. Il direttore Conti invece anche se soffrirà per la separazione dalla moglie sarà pronto a riprendersi dedicandosi al paradiso.

Rocco deciso a recarsi in Sicilia, Giuseppe riceve un messaggio dalla Germania

Nel frattempo Rocco oltre a essere felice per la svolta della sua carriera da ciclista sarà consapevole che il suo futuro è al fianco di Maria: quest’ultima intanto non avrà ancora il coraggio di dire al proprio amato di dover tornare in Sicilia dopo le nozze su richiesta del padre.

La giovane ricamatrice dopo aver rinunciato a essere sincera con il suo promesso sposo chiederà aiuto a Giuseppe: quest’ultimo in realtà si scoprirà avere un accordo proprio con il padre di Maria. Rocco non appena saprà dell’ultimatum del suo futuro suocero sarà deciso a fargli cambiare idea.

Il nipote di Agnese invece di firmare il contratto per diventare un vero e proprio ciclista deciderà di recarsi in Sicilia per avere un faccia a faccia con il padre di Maria: quest’ultima per merito di Nino riuscirà a far desistere dal suo intento il proprio amato.

In seguito Giuseppe dopo aver ricevuto un missiva dalla Germania da parte di una donna, non dirà nulla alla moglie.

Gabriella non vuole abbandonare il paradiso, Marcello fa fallire il piano di Fiorenza

Successivamente Cosimo consiglierà alla moglie Gabriella di lavorare a Parigi con il suo mentore Deofis: purtroppo la talentuosa stilista non vorrà abbandonare il paradiso. Gabriella però chiederà a Bergamini di darle del tempo per decidere quale sia la scelta migliore da prendere. Intanto la stilista Rossi grazie ad Armando e Beatrice apprenderà che Marta e Vittorio si sono lasciati.

A questo punto Cosimo dirà alla madre Delfina che a breve lasceranno il capoluogo lombardo. Gabriella invece dopo aver eseguito un incarico di Marta leggerà le parole di addio scritte dalla stessa per le veneri del circolo.

Intanto Marcello adesso che sarà finalmente libero dimostrerà di amare Ludovica, invece Gloria sarà turbata non appena verrà a conoscenza che il padre di Stefania potrebbe giungere a Milano. Fiorenza continuerà a portare avanti il piano per vendicarsi della giovane Brancia di Montalto. In seguito Marcello dirà a Ludovica di non voler più nascondere la loro relazione: purtroppo la coppia dovrà guardarsi le spalle da Gramini, visto che li farà spiare da un giornalista. Fortunatamente Barbieri e Ludovica riusciranno ad impedire a Fiorenza di rovinare la loro reputazione: scendendo nel dettaglio quest’ultima verrà ricattata da Marcello.