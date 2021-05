Prima di vedere su Canale 5 il gran finale della soap opera spagnola Il Segreto ovviamente non mancheranno colpi di scena, ma soprattutto verrà a galla ogni mistero. Gli spoiler delle puntate che occuperanno il piccolo schermo tra qualche settimana, svelano che Tomas (Alejandro Vergara) finalmente smaschererà una volta per tutte Jean Pierre, l’amante francese della madre Isabel (Silvia Marsò).

Lo straniero dopo aver ammesso al ragazzo di essere l’assassino del capomastro Inigo Maqueda e di suo padre Simon Castro la pagherà venendo arrestato.

Il segreto spoiler: Jean Pierre confessa a Tomas di aver ucciso Inigo e suo padre Simon Castro

Nel corso dei prossimi episodi italiani Pierre non appena Adolfo saprà di essere suo figlio farà di tutto per farlo entrare in conflitto con il fratello Tomas, lasciandogli intendere che sia geloso del loro rapporto. Il fratello di Adolfo crederà che a far scomparire Inigo sia stato Jean Pierre: per avere una risposta Tomas si alleerà con il capitano Huertas, con l'obiettivo di tendere una trappola al compagno di sua madre.

Successivamente Jean Pierre dimostrerà di essere turbato, non appena verrà a conoscenza che tra le campagne di Puente Viejo è stato rinvenuto un corpo senza vita che potrebbe essere quello di Inigo.

Il francese non perderà tempo per recarsi sul luogo del delitto, in cui qualche settimana prima aveva occultato il cadavere del capomastro di Isabel dopo averlo ucciso. Dopo pochi minuti Jean Pierre non avrà altra scelta oltre a quella di ammettere la verità quando Tomas lo affronterà: in tale circostanza lo straniero confesserà anche di aver messo fine anche all’esistenza a Simon Castro, il marito della De Los Visos.

Jean Pierre viene arrestato, Isabel chiede scusa ai suoi figli

A questo punto si assisterà a uno scontro tra Tomas e Jean Pierre: quest’ultimo minaccerà il ragazzo dicendogli di essere disposto a uccidere sia lui che sua madre. Per fortuna a evitare il peggio ci penserà Huertas con il suo arrivo. Isabel prima dell’arresto di Jean Pierre avrà la possibilità di incontrarlo e di dirgli di non volerlo più vedere, per aver ucciso sia Inigo che il suo defunto marito.

Non appena il francese finirà in prigione, la marchesa Isabel non farà altro che chiedersi come abbia potuto credere alle numerose menzogne dell’uomo. Isabel assalita dai sensi di colpa si scuserà con i figli Tomas e Adolfo, per aver aperto gli occhi soltanto adesso. Infine la marchesa avrà un compito abbastanza importante di cui occuparsi legato ad Adolfo.