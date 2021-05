Con la puntata che andrà in onda venerdì 14 maggio si concluderà un'altra settimana di emozioni all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni confermano che non mancheranno le sorprese. Rocco e la signorina Puglisi decideranno di ufficializzare il loro fidanzamento anche in Sicilia. Per questo motivo, Giuseppe cercherà di convincere il nipote a chiamare il padre di Maria per chiedere la mano della figlia. Gabriella racconterà a Salvatore che molto probabilmente dovrà lasciare Milano per seguire Cosimo all'estero, ma il giovane Amato sarà occupato a sostenere Ludovica.

Al Paradiso proietteranno il filmato richiesto dalla Sterling: Gloria avrà un momento di disperazione e sarà Armando a sostenerla, così la capo commessa racconterà parte della verità del suo passato.

Il fidanzamento di Rocco e Maria

Nel corso del 150° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 14 maggio, Rocco e Maria decideranno di fare un passo molto importante. Alla luce del loro fidanzamento milanese, arriverà il momento di fare il grande annuncio anche in Sicilia. Dato che si parlerà di matrimonio, il signor Amato spingerà il nipote a chiamare il suocero per chiedere ufficialmente la mano della ragazza. Nel frattempo in Caffetteria, Gabriella si recherà da Salvatore e gli racconterà dell'intenzione di Cosimo di lasciare la città e trasferirsi altrove.

Intanto il giovane Amato penserà a supportare Ludovica, che preoccupata per il futuro di Marcello, avrà una crisi emotiva. La contessina Brancia sarà sempre più decisa di trovare a tutti i costi, una strategia per scagionare il giovane Barbieri. Al Paradiso invece Stefania e la signorina Moreau si avvicineranno sempre di più.

Ignara di chi sia davvero Gloria, la signorina Colombo inviterà a cena a casa sua la capo commessa del grande magazzino.

Marta e Vittorio trovano la sintonia di un tempo

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 15 maggio, rivelano nel dettaglio che durante la proiezione del video per la campagna pubblicitaria della Sterling, la signorina Moreau avrà un momento di sconforto.

Non sapendo con chi confidarsi, Gloria troverà in Armando un valido sostegno. La capo commessa confiderà al capo magazziniere parte del suo passato e la verità sul suo ritorno in Italia da Nizza. Ferraris non esiterà a confortare la donna, spingendola a rivelare il prima possibile, il segreto che si porta dietro per tutti questi anni. Vittorio e Marta intanto avranno riacquistato una certa sintonia. Grazie al riavvicinamento dei giorni precedenti, i due coniugi pian piano ricostruiranno il loro rapporto, ma accadrà qualcosa di inaspettato che ribalterà la situazione.