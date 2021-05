Lunedì 10 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e donne. In queste ore stanno circolando sul web le anticipazioni di chi era presente durante le riprese. Stando a quanto emerso, pare che in tale occasione siano avvenuti dei colpi di scena inattesi.

Dopo la sfilata delle donne, infatti, Armando Incarnato e Nicola Vivarelli hanno avuto uno screzio particolarmente acceso. Il primo ha insinuato che il secondo fosse omosessuale. Tali parole hanno scatenato l'ira del rivale e anche dei presenti in studio.

Spoiler registrazione 10 maggio: la sfilata delle donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 10 maggio c'è stata la sfilata delle donne. Il tema è stato "Sogno di una notte di mezza estate". La prima ad esibirsi è stata Gemma Galgani. La donna ha ballato un movimentato can can, durante il quale il vestito le si è sollevato e i presenti in studio hanno potuto ammirare i suoi slip color rosa acceso. La protagonista ha dato luogo ad una performance molto divertente, la quale è stata apprezzata dai cavalieri del parterre maschile, sta di fatto che si è aggiudicata il primo posto. A criticare la sua esibizione, però, è stata Tina Cipollari che, come al solito, l'ha reputata fortemente inadeguata.

Armando attacca Nicola a Uomini e Donne

In difesa di Gemma, però, è intervenuto Nicola Vivarelli, il quale ha accusato l'opinionista di attaccare la donna solo per partito preso in quanto stavolta era stata davvero brava. Successivamente, si è intromesso nel discorso anche Armando Incarnato. Quest'ultimo ha accusato l'ex spasimante della dama di essere stato il primo a prenderla in giro, fingendo un interesse che, in realtà, non c'è mai stato.

Nicola ha replicato in modo alterato accusando Armando di essere solo un ruffiano. Dinanzi queste parole, il napoletano ha sbottato dicendo: "Senti ma dimmi un po', a te piacciono gli uomini o le donne?"

In studio scoppia il caos, interviene Maria De Filippi

Le allusioni sull'orientamento sessuale mosse da Armando contro il cavaliere di Uomini e Donne hanno sollevato un putiferio in studio.

Nicola ha replicato dicendo di non avere nulla contro gli omosessuali, tuttavia, se lui appartenesse a tale categoria, starebbe prendendo in giro la redazione e tutte le dame del parterre. Proprio per questa ragione, ci ha tenuto a smentire tutte le illazioni mosse dal suo rivale. Nella vicenda è intervenuta anche la padrona di casa. Maria De Filippi ha condannato, ancora una volta, il comportamento di Armando ed ha reputato la sua uscita davvero infelice. Anche i presenti in studio si sono tutti schierati contro di lui. Incarnato, però, non è sembrato pentito delle sue parole.