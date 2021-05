Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 delle puntate dal 24 al 28 maggio 2021 su Rai 1 e su RaiPlay. Si tratta degli ultimi episodi della stagione, per poi dare l'arrivederci alla soap a settembre. Un finale che non sarà esente da colpi di scena per le nostre amate coppie. Gabriella chiederà del tempo a Cosimo per il trasferimento a Parigi, una scelta che non la lascerà in pace fino all'ultimo. Chi invece prederà una decisione definitiva è Marta. Un'ultima notte con Vittorio non farà altro che sancire la fine di una storia tormentata.

Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni 24-28 maggio 2021

Cosimo pressa Gabriella affinché prenda una decisione in merito al loro trasferimento a Parigi, ormai è imminente e non si può più tornare indietro. La bella Rossi non sembra così convinta di lasciare Milano e così gli chiede del tempo. Nel frattempo, la vita di Rocco sta per cambiare dopo la proposta del direttore sportivo del Giro d'Italia. Maria ne è entusiasta ma non ha il coraggio di rivelargli il ricatto di suo padre.

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, si verrà a sapere che il padre di Maria ha preso accordi con Giuseppe. I due hanno voluto che Maria e Rocco si sposassero anche per via di alcuni terreni e l'accordo è chiaro: dopo il matrimonio, dovranno trasferirsi in Sicilia.

Quando il giovane Amato lo viene a sapere, va su tutte le furie.

Marta parte per New York

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5, finalmente ci sarà la decisione di Marta. A dispetto di ogni previsione, sceglierà la carriera. Dopo i vari saluti alla famiglia e alle Veneri, la spiazzante Guarnieri si incontrerà con Vittorio al grande magazzino.

La passione sarà forte e una lunga notte d'amore li unirà per l'ultima volta.

Dopo essere partita per New York, Marta è pronta a una nuova vita senza il marito. Lo stesso è per Conti, al quale non resta che concentrarsi sul lavoro. Chissà se prima o poi il destino gli farà incontrare la donna giusta. Giuseppe invece, sarà spiazzato da una lettera.

Una donna scrive a Giuseppe dalla Germania nel finale di stagione Il Paradiso delle Signore 5

Il signor Amato ha ancora dei segreti sul suo passato in Germania. Una misteriosa e compromettente lettera arriva dalla Germania. Una donna ha una comunicazione molto importante per lui. Giuseppe nasconde il tutto ad Agnese, che nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore dovrà fare i conti con un'amara verità.

Intanto, Gloria viene a sapere che il padre di Stefania potrebbe trasferirsi a Milano. Se così fosse, tutto per lei cambierebbe. Forse è arrivato il momento di farsi coraggio e parlare a cuore aperto con la figlia.