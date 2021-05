Continua l'appuntamento settimanale con la soap Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata verrà trasmessa mercoledì 12 maggio 2021 e le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena. Marta si troverà a parlare spesso con Federico, riguardo il suo rapporto delicato con Vittorio. La giovane fotografa confiderà al fratello di voler dare una seconda possibilità al suo matrimonio. Intanto Maria e il giovane Amato saranno sempre più affiatati e si comporteranno come una vera e propria coppia. Per Dora arriverà il momento di scoprire la verità su Nino: apprenderà che il ragazzo sta studiando per diventare prete.

Nel frattempo Ludovica verrà a sapere che Marcello non ha preso alcuna nave per l'Australia, al contrario il ragazzo è in prigione. Marta e Vittorio invece decideranno che sarà inutile rimanere distanti, così facendo si faranno solo del male. Tuttavia i coniugi Conti si riavvicineranno notevolmente.

Marta fa una confessione a Federico

Durante il centoquarantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 12 maggio, Marta troverà nel giovane Cattaneo un prezioso confidente. Il ragazzo non esiterà a sostenere la sorella in questo periodo così difficile, a causa del rapporto complicato con Vittorio. Tuttavia Marta racconterà a Federico di voler salvare il suo matrimonio e tornare insieme al dottor Conti.

Al Paradiso intanto la signorina Vianello continuerà a pensare a Nino e non riuscirà a capire come mai il ragazzo, nonostante sembra essere interessato a lei, cercherà in tutti i modi di evitarla. La giovane Venere apprenderà che Nino è un seminarista e ne rimarrà molto delusa. Nel frattempo Maria e Rocco si comporteranno come dei veri fidanzati: saranno sempre più vicini e innamorati come non mai.

Ludovica scopre che Marcello è in carcere

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 12 maggio rivelano nel dettaglio che la contessina Brancia apprenderà la triste verità su Marcello. Il giovane Barbieri non è partito per l'Australia, come aveva raccontato alla sua amata. Il barman si trova in carcere e la ragazza, grazie all'intercessione del suo avvocato, riceverà il permesso per andarlo a trovare.

I due proveranno una forte emozione nel riabbracciarsi, Marcello cercherà in tutti i modi di tirare su il morale a Ludovica, nonostante anche per lui non è un buon momento. Intanto Marta e il dottor Conti continueranno a pensare al loro rapporto. Nonostante i due abbiano provato a rimanere distanti, sentiranno la mancanza della loro relazione. Tuttavia si renderanno conto che non servirà a nulla farsi del male e per questo motivo correranno l'una verso l'altra.