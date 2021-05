Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata, in onda il 14 maggio su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Gabriella che deciderà di affrontare il suo ex Salvatore, mettendolo al corrente di quelle che potrebbero essere le novità legate alla sua vita. Intanto Gloria troverà il coraggio di confessarsi e di aprirsi con Armando mentre tra Marta e Vittorio la situazione continuerà a non essere delle migliori.

Maria e Giuseppe pronti per le nozze: trama Il Paradiso delle signore 14 maggio

Nel dettaglio, la trama de Il Paradiso delle signore di questo venerdì pomeriggio racconta che Maria e Rocco, dopo aver annunciato la notizia del fidanzamento ai familiari del ragazzo, si diranno pronti a compiere anche il grande passo verso il matrimonio e quindi a diventare ufficialmente marito e moglie.

A questo punto, però, bisognerà dare la notizia del possibile matrimonio in arrivo anche ai genitori di Maria che vivono in Sicilia.

Proprio per questo motivo, Giuseppe insisterà affinché suo figlio prenda in mano le redini della situazione e telefoni al padre della sua fidanzata Maria, per informarlo di quello che sta accadendo e della decisione che hanno preso assieme.

Quale sarà la reazione del padre della ragazza di fronte alla notizia del matrimonio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Gabriella affronta Salvatore sul possibile trasferimento con Cosimo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 14 maggio, Gabriella deciderà di affrontare il suo ex Salvatore, perché intende metterlo al corrente delle novità che la riguardano.

Cosimo Bergamini, infatti, ha comunicato a Gabriella la sua intenzione di lasciare Milano e di trasferirsi all'estero per iniziare una nuova vita assieme.

Così, la stilista del Paradiso, deciderà di rivelare al suo ex fidanzato che presto potrebbe lasciare per sempre Milano assieme a suo marito.

Gloria si confessa con Armando: trama Il Paradiso delle signore del 14 maggio

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 14 maggio rivelano che Gloria, in un momento di debolezza, si lascerà andare con Armando.

La donna gli confesserà la verità legata ad una parte del suo doloroso passato.

Il capo-magazziniere non potrà fare altro che incoraggiarla e supportarla.

Tra Marta e Vittorio, invece, il clima continuerà a non essere sereno: all'improvviso, infatti, accadrà qualcosa che avrà l'aria di essere un cattivo presagio per la coppia. Cosa succederà questa volta? I due arriveranno per davvero al punto di rottura definitivo oppure riusciranno a salvare, per l'ennesima volta, il loro matrimonio?

Grande attesa per il finale di stagione de Il Paradiso delle signore 5

Un finale di stagione che si preannuncia particolarmente intenso e ricco di colpi di scena per tutti gli appassionati e i fan della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1.

I riflettori, infatti, saranno ben puntati soprattutto sulla coppia composta da Marta e Vittorio: i due dovranno capire bene cosa fare del loro futuro e quindi rendersi conto se ha ancora senso proseguire questo percorso insieme oppure intraprendere due strade differenti.

I fan de Il Paradiso delle signore, inoltre, sono curiosi di scoprire anche quelle che saranno le novità legate al mistero di Achille Ravasi. L'ormai ex marito della contessa è morto per davvero, così come sostiene Cosimo, oppure è vivo e vegeto e potrebbe tornare nel corso della sesta stagione? La verità verrà fuori durante gli ultimi appuntamenti di questa quinta, seguitissima, stagione della soap.