Le puntate de Il Paradiso delle Signore 5 continuano ad appassionare i telespettatori italiani, soprattutto adesso che la soap si avvicina al gran finale. L'attenzione del pubblico è rivolta verso quei personaggi che più hanno visto vacillare, nelle ultime puntate, i loro equilibri sentimentali. Secondo le anticipazioni dal 3 al 7 maggio sembra che la rottura tra Cosimo e Gabriella sia definitiva, mentre, dopo un iniziale ostacolo, Marta e Vittorio condivideranno un momento molto intenso. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle puntate in onda su Rai 1 nella prima settimana di maggio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate dal 3 al 7 maggio: Gabriella si avvicina a Salvatore

Nelle puntate de Paradiso delle signore in onda da lunedì 3 a venerdì 7 maggio le vicende dei personaggi della soap si complicheranno. L'ossessione di Cosimo di scoprire cosa è accaduto ad Achille Ravasi e dimostrare la colpevolezza di Umberto Guarnieri continuerà a tormentarlo. Il giovane imprenditore incontrerà Thomas Gallo, l'investigatore italo-americano che sta indagando sulla scomparsa del marito della contessa di Sant'Erasmo e verrà a conoscenza di nuovi dettagli sulla vicenda. La sua sete di vendetta nei confronti del commendatore, però, rovinerà il matrimonio con Gabriella che sentirà il bisogno di avvicinarsi all'ex Salvatore.

I coniugi Bergamini, stando alle anticipazioni, giungeranno ad una brusca rottura che sembrerà insanabile. Nel frattempo, l'equilibrio della coppia formata da Marta e Vittorio subirà nuovi scossoni e e sarà ancora una volta messo a dura prova. Conti, infatti, dopo aver assistito ad un bacio tra la moglie e Dante Romagnoli, sarà più che mai deciso a troncare il rapporto con la donna.

Quest'ultima, dal canto suo, non comprenderà il comportamento astioso del marito, ignara di ciò che l'uomo ha visto.

Tra Marta e Vittorio aumenta la tensione: spoiler Il Paradiso delle signore 3-7 maggio

Sempre nelle puntate del Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 maggio, pare che la situazione di Marcello peggiorerà. Infatti, dopo le accuse del Mantovano, il suo destino sembra ormai segnato.

Il barista finirà in carcere, a meno che non trovi una via d'uscita. Mentre cercherà di non far preoccupare Ludovica, deciderà di agire drasticamente per sfuggire ai guai con la legge. Il giovane troverà l'appoggio di Armando. Nel frattempo, Sterling chiederà ai coniugi Conti la realizzazione di un filmato che faccia conoscere oltreoceano la storia aziendale del Paradiso delle signore. Al grande magazzino, intanto, proseguiranno i problemi di cuore del giovane Rocco che chiederà consiglio a Irene per riconquistare Maria. Le Veneri si daranno da fare per organizzare una cenetta romantica per i due innamorati, ma si rivelerà un fallimento.

Spoiler Il Paradiso delle signore 3-7 maggio: Marta e Vittorio si riavvicinano

Vittorio, dopo aver assistito al bacio tra la moglie e Romagnoli, si sfogherà con Armando. Nel frattempo, Umberto si preoccuperà per le sorti del matrimonio della figlia e deciderà di rivolgersi direttamente al genero. Guarnieri cercherà di farlo riflettere e il tentativo funzionerà. Conti, infatti, deciderà di non mollare e accetterà di lavorare con Marta e Dante al filmato commissionato da Sterling. Mentre a Villa Guarnieri continueranno le preoccupazioni per le minacce di Cosimo, la situazione sarà ribaltata da Romagnoli che giocherà sporco per aiutare il commendatore. Intanto, al Paradiso, Vittorio e Marta ritroveranno la vecchia intesa professionale e finiranno con l'avvicinarsi.

Nel frattempo, Marcello si darà alla fuga. Mentre i Carabinieri saranno sulle sue tracce, il giovane capirà che lasciare Milano sia l'unica soluzione per lui.